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"Я научилась говорить "нет": Маша Ефросинина поделилась секретом счастливой семейной жизни

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 13:37
Катерина Гончарова
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler
Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Знаменитая телеведущая показала повзрослевших дочь и сына

29 мая одна из самых популярных украинских телеведущих Маша Ефросинина получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения. Торжественное подписание меморандума прошло в одном из ресторанов в центре Киева. Подобного статуса удостоились знаменитости по всему миру – кронпринцесса Дании Мэри Датская, голливудская актриса Эшли Джадд. Телеведущая в новом статусе продолжит заниматься благотворительностью и помогать украинским женщинам.

Это событие Маша Ефросинина посетила вместе с семьей: на мероприятии она появилась в обществе мужа-бизнесмена и двоих детей. Трехлетний сын Саша был одет в темно-синий пиджак, как и его отец Тимур Хромаев. Тринадцатилетняя дочка телеведущей Нана надела галстук в тон маминому платью.

Фото: На мероприятии Маша Ефросинина появилась в обществе мужа-бизнесмена и двоих детей (РБК-Украина, Виталий Носач)

Маша Ефросинина участвует во множестве проектов – снимается в рекламе, проводит благотворительные встречи, участвует в телепроектах. Ее график плотно распланирован на несколько месяцев вперед.

В комментарии для Styler телеведущая поделилась секретом, как успевать уделять время и семье, и работе.

"Чтобы набраться сил, чтобы отдохнуть и приехать после рабочих поездок к родным полной сил, чтобы приезжать к детям и мужу счастливой, здоровой и улыбчивой, надо иногда уезжать. И понимание мужа тогда усиливается в разы", - сказала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина всегда выглядит прекрасно и естественно (РБК-Украина, Виталий Носач)

Очень и очень строгий подход к планированию времени – главный секрет, чтобы все успевать, говорит она.

"Должна быть фильтрация бессмысленных встреч. Я отсеиваю разные вечеринки, которые не имеют для меня никакого значения. Знаете, я за двадцать лет своей карьеры много всего сделала впрок, в услугу кому-то. С мыслью "а вдруг кто-то это вспомнит и потом мне поможет", было неудобно отказать. А сейчас я научилась говорить "нет". И тогда у моих детей появляется мама, тогда у меня значительно больше времени на те дела, которые имеют смысл лично для меня", - рассказала телеведущая.

Накануне получения статуса Почетного Посла Маша Ефросинина отметила день рождения – ей исполнилось 39 лет. В свой день рождения Маша опубликовала в Instagram трогательное семейное фото, на котором она запечатлена в постели в окружении любимых людей - мужа Тимура, дочери Наны и сына Александра.  

Ранее Маша Ефросинина показала забавное семейное фото.

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Теги: телеведущая, звезда
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