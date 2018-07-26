"Я найду место, где выступить": Макаревич жестко высказался о Крыме и фестивале в РФ

Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музыкант сообщил, что можно было выбрать другой способ присоединения Крыма

Известный музыкант Андрей Макаревич высказал свое мнение об аннексии Крыма и рассказал, как относится к фестивалю "Нашествие", в котором отказались участвовать украинские музыканты. Свое мнение музыкант рассказал в эфире передачи на радио "Эхо Москвы".

Александр Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.

"Думаю, что они виноваты, потому что, если это сделано, действительно, как нам объясняют по их желанию – подавляющего числа населения, — это все равно не совсем правильно, потому как существуют законы, существуют международные договоренности, ну есть они. Я все время себя представляю: два таких ловких человека сейчас приедут в Мексику и скажут посредине самой Мексики: "Ребята, а хотите жить в Америке?" Конечно, огромное количество людей захочет жить в Америке. Будет это основанием присоединить Мексику к Америке, например?" - сказал музыкант.

Он отметил, что на самом референдуме изначально был поставлен неправильно вопрос и данные, которые огласили потом о явке – неправдивы.

"А люди, которые там живут, они, в общем… у них есть какое-то право голоса? Да, нам, конечно, рассказывают про референдум. Но я имею свое представление об этом референдуме. Кто-то пришел и голосовал, а кто-то не пришел и не голосовал. Изначально постановка вопроса неправильна", - сказал Макаревич.

Кроме того, он считает, что деньги, которые тратятся на военную отрасль в РФ очень высоки и если уж так России был нужен Крым, то нужно было искать другие варианты, например, купить его.

"С чего вы взяли, что придут американцы? Да не придут. Можно я так скажу: на нас за последние 75 лет кто-нибудь нападал? И давайте вспомним, в каким местах наша армия участвовала и сколько людей бессмысленно погибли совершенно. Зачем это всё? Мы чего-то утвердили, чего-то добились? С Крымом вот дороговато вышло. Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути. Например, купить его. Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны. Тем более, что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил. В купленный Россией, по обоюдному согласию", - предложил лидер группы "Машина времени".

Он отметил, что никого не призывал бойкотировать фестиваль "Нашествие", на который отказалась ехать украинская группа "Пошлая Молли".

"Мне кажется, очень важно понимать такую вещь: никто никого ни к чему не призывает. Я тоже не размахивал флагом и не кричал: "Все прочь с "Нашествия!" Я просто решил для себя и не собирался это декларировать. На меня все набросились: "Почему? Что такое?" Мне пришлось объяснить, почему. Я думаю, что у них точно такая же ситуация. Но те, кто считает возможным играть на башне танка – ну, давайте, ребята, играйте. Ну, почему?" - сказал Макаревич и на вопрос ведущего, почему бы не приехать на фестиваль, чтобы спеть что-то позитивное, ответил, что он найдет, где выйти на сцену со своими песнями.

"Я повторю, я найду место, где выйти на сцену с манифестом, хотя я не вхожу на сцену с манифестами. Это не мой профиль. Я выхожу со своими песнями", - резюмировал музыкант.

Кстати, Макаревич подержал украинскую группу, которая отказалась ехать на фестиваль в РФ.

Видео: video.rbc.ua