"Там где музыка – нет места оружию": украинская группа отменила выступление в РФ из-за военной техники

Фото: Кирилл Бледный (facebook.com/ПОШЛАЯ МОЛЛИ)

Украинская рок-группа отказалась в участии на российском мероприятии

Известная украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" отказалась выступать на российском фестивале "Нашествие" из-за того, что в этом году он пройдет при поддержке Министерства обороны России. Об этом сообщается на странице группы в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале Нашествие примет участие Министерство Обороны РФ. В связи в этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка – нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам", - написано в публикации.

Скриншот поста (vk.com/poshlaya_molly)

Отметим, что на фестивале будут показаны выступления летчиков группы высшего пилотажа "Русские витязи", а также будет развернута тематическая зона с показом современной военной техники.

Также свое выступление на этом мероприятии отменила российская группа "Порнофильмы". Вокалист Владимир Котляров написал об этом на своей странице в Facebook.

"Друзья, сообщаем вам, что на Нашествии нас не будет. Сегодня нам поступила информация от организаторов - сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма - это было нашим главным условием участия в фестивале Нашествие.

Что ж, в этой ситуации нам не остаётся ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/profile.php?id=100000904033358)

По тем же причинам свой отказ от участия прокомментировали группы "Йорш" и "Элизиум".

Ранее мы писали о том, что солист группы Pianoбой Дмитрий Шуров считает, что реакция некоторых украинцев на победу Александра Усика продемонстрировала то, что стране не нужны свои герои.

Также сообщалось, что популярная украинская группа DILEMMA выпустила новый клип на сингл "Майлав".

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