"Там де музика – немає місця зброї": українська група скасувала виступ в РФ з-за військової техніки

Фото: Кирило Блідий (facebook.com/ПОШЛАЯ МОЛЛІ)

Українська рок-група відмовилася від участі на російському заході

Відома українська поп-панк-група "Пошлая Молли" відмовилася виступати на російському фестивалі "Нашествие" з-за того, що у цьому році він пройде за підтримки Міністерства оборони Росії. Про це повідомляється на сторінці групи в соціальній мережі "ВКонтакте".

"Друзі! Сьогодні ми з подивом дізналися, що у фестивалі Нашествие візьме участь Міністерство Оборони РФ. У зв'язку з цим ми не зможемо виступити на заході. Там де музика – немає місця зброї. Приносимо вибачення всім нашим шанувальникам", - написано в публікації.

Скріншот поста (vk.com/poshlaya_molly)

Зазначимо, що на фестивалі будуть показані виступи льотчиків групи вищого пілотажу "Російські витязі", а також буде розгорнута тематична зона показу сучасної військової техніки.

Також свій виступ на цьому заході скасувала російська група "Порнофільми". Вокаліст Володимир Котляров написав про це на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, повідомляємо вам, що на Нашествии нас не буде. Сьогодні нам надійшла інформація від організаторів - співпраця фестивалю та міністерства оборони все ж продовжиться, хоча 2 місяці тому, коли ми погоджувалися на участь, інформація була зворотною. Ніякої пропаганди мілітаризму - це було нашою головною умовою участі у фестивалі Навала. Що ж, в цій ситуації нам не залишається нічого, окрім як відмовитися від виступу. Хочемо вибачитися перед людьми, які запланували поїздку на цей фестиваль з-за нашого імені на афіші", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/profile.php?id=100000904033358)

З тих же причин свою відмову від участі прокоментували групи "Йорш" і "Елізіум".

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