"Я обязательно вернусь": известный продюсер поделилась трогательным воспоминанием о Крыме

Фото: Алена Мозговая (facebook.com/olenamozgova1)

Женщина высказалась об оккупантах

Известный украинский продюсер Алена Мозговая сообщила, что она обязательно вернется в Крым. Соответствующую фотографию Мозговая опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

На фото изображена сама продюсер в детском возрасте вместе со своим отцом, известным украинским композитором, эстрадным певцом и народным артистом Украины Николаем Мозговым.

"Я обязательно вернусь в Крым за воспоминаниями, я там их оставила. И все, кто кричит "Крым наш", он ни*ера не ваш, вы там просто оккупанты! И те, кто пришли, и те, кто призвал пришествие", - так подписала Алена Мозговая черно-белый снимок.

Скриншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

Пользователи социальной сети поддержали Мозговую и написали ей множество теплых слов, а также пожелали ей исполнить свою мечту и вернуться в Крым.

Скриншот комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

Отец Алены Мозговой умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Ему было всего 62 года.

Напомним, ранее известный продюсер высказалась о ситуации в Украине.

"Мысли вслух… Страна двойных стандартов почти во всем… Жаль всех настоящих Героев, всех, кто положил свою жизнь за свободу, независимость, достоинство… Сенцова и всех политических заключенных, которых держат в Мордоре жаль... И очень жаль тех наших, которых пытают в подвалах оккупированного Донбасса... а еще лес жалко, такими темпами вырубки, оставим детям и внукам одни пеньки... печально это все ... хочется залезть в шкаф и оказаться в Нарнии…", - написала в публикации Мозговая.

А также мы сообщали о том, что продюсер Алена Мозговая устроила "скандал" из-за своего отца.

Видео: РБК-Украина