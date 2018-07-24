"Страна двойных стандартов": известный продюсер высказалась о ситуации в Украине

Фото: Алена Мозговая (facebook.com-olenamozgova1)

Ее поддержали многие пользователи

Известный украинский продюсер и член жюри детского благотворительного фестиваля "Черноморские игры" Алена Мозговая поделилась своими грустными мыслями на странице в Facebook.

"Мысли вслух… Страна двойных стандартов почти во всем… Жаль всех настоящих Героев, всех, кто положил свою жизнь за свободу, независимость, достоинство… Сенцова и всех политических заключенных, которых держат в Мордоре жаль... И очень жаль тех наших, которых пытают в подвалах оккупированного Донбасса... а еще лес жалко, такими темпами вырубки, оставим детям и внукам одни пеньки... печально это все ... хочется залезть в шкаф и оказаться в Нарнии…", - написала в публикации она.

Скриншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

Алену поддержали многие пользователи сети и тоже высказались по этому поводу.

"Да! Вы правы! Сейчас такой отток молодежи, идут учиться, а потом батрачить на поляков! А дальше по Европе! Как же это возможно? Ничего не делает в стране для того, чтобы молодежь оставалась, чтобы было будущее. Что нас ждет дальше? С кем мы тут останемся? Если лучшие уезжают. Ужас и грусть",

"Действительно, грустно!",

"Да, тяжело на сердце и душа плачет",

"Те же самые мысли в последние недели, даже не дни. Это так разрушает! Пытаюсь искать хорошее для подзрядки, но солнечныхх батареек все меньше",

"Девочки, завтра будет новый день! Нам свое делать. Кто что может и там где есть",

"Правда это все, к сожалению. Но вам и всем нам в шкаф нельзя, нужно выруливать как бы тяжело не было. Вам так особенно, потому что имеете несколько тысяч подписчиков, и часто как раз доброе слово , хоть бы и из fb, людей держит и сплачивает",

"100% , уже давно такие мысли и в моей голове",

"Я вас очень прошу не хандрить! Это отчаяние и грусть сейчас по всей Украине, нам наоборот нужно поддерживать друг друга, всем врагам назло! Все у нас будет хорошо , просто это тяжелое время, нужно пережить. Пусть у вас и у нас все будет хорошо, чтобы вы и мы счастливы были!" - написали в комментариях пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/olenamozgova1)

Напомним, солист группы Pianoбой Дмитрий Шуров считает, что реакция некоторых украинцев на победу Александра Усика продемонстрировала то, что стране не нужны свои герои.

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