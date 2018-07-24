"Країна подвійних стандартів": відомий продюсер висловилася про ситуацію в Україні

Фото: Олена Мозгова (facebook.com-olenamozgova1)

Її підтримали багато користувачів

Відомий український продюсер і член журі дитячого благодійного фестивалю "Чорноморські ігри" Олена Мозгова поділилася своїми сумними думками на сторінці у Facebook.

"Думки вголос... Країна подвійних стандартів майже у всьому... Шкода всіх справжніх Героїв, усіх, хто поклав своє життя за свободу, незалежність, гідність... Сенцова і всіх політичних в'язнів, яких тримають у Мордорі шкода... дуже шкода тих наших, яких катують в підвалах окупованого Донбасу... а ще ліс шкода, такими темпами вирубки, залишимо дітям і онукам одні пеньки... сумно це все ... хочеться залізти в шафу і опинитися в Нарнії...", - написала у публікації вона.

Скріншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

Олену підтримали багато користувачів мережі і теж висловилися з цього приводу.

"Так! Ви праві! Зараз такий відтік молоді, йдуть вчитися, а потім батрачити на поляків! А далі по Європі! Як же це можливо? Нічого не робить в країні для того, щоб молодь залишалася, щоб було майбутнє. Що нас чекає далі? З ким ми тут залишимося? Якщо кращі їдуть. Жах і смуток",

"Справді, сумно!",

"Так, важко на серце і душа плаче",

"Ті ж самі думки останніми тижнями, навіть не днями. Це так руйнує! Намагаюсь шукати гарне для підзарядки, але сонячних батарейок все менше",

"Дівчатка, завтра буде новий день! Нам своє робити. Хто що може і там де є",

"Правда це все, на жаль. Але вам і всім нам в шафу не можна, треба вирулювати як би важко не було. Вам так особливо, тому що маєте кілька тисяч підписників, і часто якраз добре слово, хоч би і з fb, людей тримає і гуртує",

"100% , вже давно такі думки і в моїй голові",

"Я вас дуже прошу не хандрити! Цей відчай і смуток зараз по всій Україні, нам навпаки потрібно підтримувати одне одного, всім ворогам на зло! Все у нас буде добре, просто це важкий час, треба пережити Хай у вас і у нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були!" - написали в коментарях користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/olenamozgova1)

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