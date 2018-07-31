"Я обычная девушка": Настя Каменских об испано-итальянском перевоплощении, патриотизме и личном пространстве

Интервью с Настей Каменских (коллаж STYLER.rbc.ua)

По словам Каменских, главная мотивация для нее — возможность быть нужной в чем-то людям

Год назад в творческой жизни Насти Каменских в буквальном смысле началась новая эра — с приостановкой проекта "Потап и Настя" певица уверенно отправилась в сольное плаванье под сценическим псевдонимом NK.

Настало время смелых экспериментов. На смену "классическим" кудрям пришли густые локоны, образы стали откровенны, а в песнях появилось более современное звучание. Девушка "из соседнего двора" выросла — и стала настоящей леди.

STYLER решил побеседовать с Настей после ее кардинального преображения — как внешнего, так и внутреннего. Все интервью пронизано ЛЮБОВЬЮ — к своему творчеству, бренду, людям и, конечно же, избраннику.

Певица рассказала не только о начале сольной карьеры и дальнейших отношениях с Потапом. Каменских поделилась планами на будущее и жизненными лайфхаками, порассуждала о недоброжелателях и соцсетях, откровенно объяснила, что для нее значит быть патриоткой.

Настя Каменских: новая "эпоха" под звездой NK

Настя, сложно не затронуть "топ-тему" — ваше кардинальное преображение за последний год, особенно в творческом плане. Из "девчонки-пацанки" вы перевоплотились в светскую диву. В конце 2017 объявили о начале сольной карьеры под сценическим именем NK. Расскажите, как пришли к этому решению? Это был исключительно ваш выбор или определенная "командная работа"над новым проектом?

Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня.

Какую роль сыграл Потап в этом проекте?



Само собой, поддержал. Но в целом мы два самостоятельных артиста, которые продолжают поддерживать отличные отношения, при этом каждый выбрал развитие в своем проекте.

А кто сейчас занимается вашим продюсированием как сольной исполнительницы? Входите ли вы в семью "MOZGI Production"?



Нет, я не работаю с MOZGI Ent. Я занимаюсь своим проектом с моей командой #nkteam.

Вы как-то признавались, что сильно волнуетесь перед выходом на сцену. И, конечно, в этой ситуации Потап был для вас поддержкой и опорой. А как сейчас, в сольном плавании, справляетесь с волнением?

Наверно, если буду выступать еще лет 10, то все так же буду волноваться. Выход на сцену — всегда как прыжок с парашютом. И думаю, что к примеру профессиональные парашютисты, сколько бы они не прыгали, всегда испытывают что-то подобное. Это в каком-то смысле даже хорошо, такой хороший "наркотик". Ведь самое главное, что когда выходишь на сцену, ощущаешь поддержку зрителей — все волнение отступает. Плюс у меня огромный опыт, поэтому это скорее приятный адреналин, перед важным моментом — встречей со зрителем.

Преображения также коснулись и вашей внешности. Изменилась прическа, стиль одежды, "дух" новых клипов. На вашей instagram-страничке фаны часто отмечают, что вы стали такой себе "испанской сеньоритой" — с бронзовым загаром, темпераментной, страстной. Насколько вам близко подобное сравнение, или это всего лишь совпадение? Почему выбрали для себя именно такой образ?

Я много лет провела в Италии (ред. - на протяжении 7 лет), практически там выросла и, можно сказать, впитала ту атмосферу. Мне близка эта импульсивность, яркость, страстность — она и в характере проявляется, и в образ я тоже это перенесла. Поэтому да, я похожа на испано-итальянскую женщину-сеньйориту (улыбается).

Если сравнивать жизнь в Италии и в Украине, то где вам нравится больше?

Как я говорила, мне близка итальянская атмосфера и менталитет, со всей ее эмоциональностью и жизнелюбием. Кстати, любят же сравнить украинский с итальянским по благозвучию. Я даже написала авторский перевод на итальянский язык песни "Тиха ніч" для моего Рождественского альбома.

"Мне близка итальянская атмосфера и менталитет, со всей ее эмоциональностью и жизнелюбием", — Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Украину я люблю, ведь я родилась в Киеве, я чувствую особую связь здесь. Считаю, современный человек открыт целому миру, находит в каждой ментальности что-то близкое, вдохновляющее. По крайней мере мне нравится находить в национальных идентичностях разных стран что-то свое, я ведь человек космополит.

Если бы была возможность, хотели бы еще раз пожить какое-то время в другой стране?

Мне интересно открыть для себя Латинскую Америку. Причем не как классический турист, а окунуться в местную культуру, проникнуться местным взглядом на жизнь. Есть в ней что-то особенное. Чтобы легче было это делать, учу сейчас испанский.

Вы можете себя назвать патриоткой своей страны? Что для вас патриотизм?

Для меня патриотизм — это любить свою страну и свой народ, и с любовью к ним идти через свое дело, через свое предназначение быть им полезными. Каждый делает свое дело, я вижу в своей музыке способ рассказать о стране. Мои песни вот уже 12 лет слушают в разных странах, и все, кто знает, что Настя Каменских из Киева, узнают немного больше об Украине.

Также важно поддерживать экономику страны, развивать бизнес в нашей стране, я горжусь тем, что мой NKsport — бренд украинского производства, его сотрудники — украинцы, мы даем рабочие места нашим гражданам, мы предоставляем возможность для развития и фешн-индустрии, а также поддерживаем ЗОЖ и спортивный дух украинцев. И очень приятно, что из многих других стран нам пишут, просят сделать доставку, потому что хотят получить спортивную форму NKsport, потому что она доступная, качественная, стильная, со смыслом и душой.

Еще одна отличительная черта вашего нового образа — чувственная откровенность. Чего только стоит новый лирик-видео на песню "Тримай"! Может, раньше для себя не отмечали, но кажется, что настолько откровенной Настя Каменских еще никогда не была)) С чем связаны такие изменения? Стали как-то по-новому "ощущать свою сексуальность"?

Человек всю жизнь не может быть одинаковым, он меняется: внешне, характером, ощущением себя. В новом альбоме я показываю себя такой, какой есть сейчас, в данный момент. А наша новая дуэтная песня с Любовью Успенской: о великом чувстве любви, о том, как важно помнить значимые даты и радовать любимых.

Настя Каменских и Любовь Успенская — "Ты же не забыл"

"Звездная жизнь" не обходится без хейтеров, которые спешат под каждым откровенным фото написать вам что-то неприятное. Интересно, а вы читаете такие комменты, как-то реагируете на них?

Я читаю, если задаю поклонникам какой-то вопрос и мне важно услышать их мнение. Например, о новых коллекциях NKsport, понравилось ли, чтобы согласно их запросов делать новые модели, например. Но если же я вижу некоструктивную критику, не читаю.

Слышала как-то фразу, что если бы Лев Толстой читал комменты под своими романами, то "Войну и мир" бы не написал. Я понимаю, что людям, пишущим негативные комментарии, просто нечем заняться. Это ж не конструктивная критика. Они выливают неудовлетворение собой в обещство. Мне же просто не хочется тратить на это свое бесценное время. У меня есть много важных дел, которые хочу успеть. Им советую тоже самое: лучше пойти заняться чем-то полезным.

Откровенная Настя Каменских: "Людям, пишущим негативные комментарии, просто нечем заняться" (фото: instagram.com/kamenskux)

После того как вам удалось сбросить больше 20 кг, кажется, ни одно интервью не проходит без упоминания этой темы. При этом вы как-то говорили, что в принципе склонны к полноте и вам довольно сложно поддерживать себя в желанной форме. Как справляетесь с этой проблемой? Как мотивируете себя ежедневно правильно питаться, заниматься физическими нагрузками?

Самое главное в этом деле, как в принципе и в любом другом, — четко видеть цель и осознавать, что двигаешься к ней каждый день. Я обычная девушка, и тоже позволяю иногда себе слабости, но я понимаю, что слабость сегодня будет означать удвоенные усилия завтра. Главное, что у меня есть вдохновляющая цель. И свой опыт, свое вдохновение я попробовала передать дальше, создав бренд спортивной одежды NKsport, чтобы поделиться своей мотивацией с другими.

Каким является ваш график питания на день? От каких продуктов вообще отказались и что теперь прочно вошло в ваш рацион?

Я питаюсь по схеме, разработанной тренером, с учетом моего образа жизни, и организма. Мой рацион — это в среднем овсянка на завтрак, яичный белок, белая или красная рыба на гриле, мясо индейки или курицы. Ем много овощей, обязательно свежих. Отказаться пришлось скорей не от каких-то продуктов, а от нездорового их употребления.

Поделитесь рецептом любимого блюда.

О, это очень простой рецепт. Стакан гречки, два стакана воды и соль по вкусу (смеется).

Спортивная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Сейчас лето, значит поделюсь рецептом летнего салата — очень простой и один из самых любимых. Берем огурцы, рукколу и перец, заправляем соевым соусом и оливковым маслом.

Настя, а могли бы вспомнить, что именно пару лет назад послужило для вас тем мощным толчком, после чего вы радикально решили взяться за себя? Это любовь, творчество или произошло какое-то внутреннее переосмысление?

Никакого особого "яблока Ньютона" у меня не было. Просто, видимо, созрела к моменту, чтобы переосмыслить себя, захотеть кардинальных перемен в жизни.

Как физическое преображение повлияло на вас в целом, а также на ваше творчество?

Преображение, наверно, лишний раз показало, что практически любая цель достижима. Но если говорить о том, как это повлияло на творчество, то пожалуй каких-то кардинальных влияний не было. Я всегда была позитивной, создавала такую музыку, которая поднимает настроение, драйвит.

Поклонники были невероятно благодарны вам за песню на украинском – "Тримай"? Когда ждать очередную украиноязычную новинку?

Пока не знаю. Если говорить о языках, то я знаю их пять, сейчас учу испанский. Так что в этом плане у меня есть еще чем удивлять слушателей. На каком языке будет следующий хит, я пока не знаю точно, но думаю, что это будет приятным сюрпризом и для меня, и для поклонников.

Настя Каменских — "Тримай"

Так кому же посвящена ваша новая песня? Кто же должен держать вас за руку и никогда не отпускать?

Любимый человек, конечно же (улыбается).

Вы уже не отрицаете, что обручены. И поклонники лишь строят догадки, кто же ваш избранник. Порой, слухи доходят до абсурда. Не хочется ли вам, наконец, поставить точку в этом и рассказать правду?

Счастье любит тишину. Сложно оставаться публичным человеком и оставлять за кулисами свою личную жизнь, но мне так спокойней и легче.

О какой свадьбе вы мечтаете — пышной, со сменой нарядов, или все же тихой, на каком-то тропическом острове, к примеру, без посторонних глаз?

Это мое личное, не хочу ни с кем это обсуждать. И без того в эпоху соцсетей много всего напоказ. Прошу уважать мое личное пространство. И всем советую оставлять хоть маленький, но кусочек теплоты для вас и вашего любимого человека.

Меня до сих пор удивляет, почему некоторым важнее потратить время, чтобы сделать фото для сети, написать пост и опубликовать его, нежели потратить эти минуты на теплый поцелуй или душевный разговор. Время ведь неумолимо быстро летит. Пролетит — и не заметишь.

Что для вас сейчас в жизни самое главное?

Любовь. Не только между мужчиной и женщиной, но и как движущая сила всего — любовь к музыке, любовь к жизни, к природе, к родителям. Она помогает двигаться, развиваться.

К слову, насколько весомую роль сейчас в вашей жизни занимает социальная деятельность?

Я относительно недавно присоединилась к благотворительному проекту "Жизнелюб" — мы собирали теплую одежду вместе с магазином "Ласка", собрали огромное количество теплых вещей для пожилых людей. Также мы собирали деньги, чтобы открыть домик для "Обеда без бед" — здесь пожилые люди, которые нуждаются в помощи, могут бесплатно обедать. Мы даже перевыполнили план, собирали деньги на один домик, а открыли два. Меня буквально окрыляет возможность делать такие добрые дела, помогать людям. Планирую делать это и дальше, отдавать свои вещи на благотворительные аукционы, чтобы вырученные деньги шли на помощь тем, кому это нужно. Поэтому следите за моими соцсетями.

"Хочу и дальше заниматься своими любимыми делами", — NK (фото: instagram.com/kamenskux)

Может ли случиться так, что мы вас в необозримом будущем увидим в политике?

Каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Я нашла свое призвание, я артистка, потому менять карьеру в пользу политической не собираюсь.

Настя, со стороны может показаться, что вы уже добились всего, о чем только можно мечтать: вы смогли развить свой талант, подняться на высоту, создать свой бренд. Какие еще цели ставите перед собой, о чем мечтаете?

На самом деле хочу и дальше заниматься своими любимыми делами — творчеством, радовать этим людей, дарить свои песни, концерты. Именно возможность быть важной, нужной в чем-то людям — главная моя мотивация, которая вдохновляет на каждом шагу.

Многие поклонники с нетерпением ждут ваших сольных концертов, презентации альбома. Когда собираетесь порадовать фанов?

Презентация будет в сентябре, и новый клип тоже. Из совсем свежих новинок — дуэт с Любовью Успенской. Спеть с таким легендарным человеком, как она, для меня большая честь, гордость и радость. Также слушатели, которые были на фестивалях "Жара" в Баку и на Atlas Weekend, могли первыми услышать мою новую песню LOMALA, а к середине августа я готовлю официальный ее релиз. Также за моим гастрольным графиком можно следить у меня в социальных сетях. 4 августа буду в Одессе в клубе IBIZA. Приходите!



Какие еще сюрпризы готовите в этом году?

Сюрпризы у меня не только на сцене, мы сейчас готовим новую коллекцию спортивной одежды от NKsport. Предыдущие разметали, как горячие пирожки, с этой тоже стараемся не подвести.

Также в этом году выйдет мой первый сольный альбом — сама очень этого жду. Ну и в целом до конца года будет много нового и интересного, пусть это пока побудет интригой.

Настя Каменских: интересные факты