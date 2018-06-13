"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию

По словам продюсера, он "против политизации спорта"

Некогда известный украинский продюсер Юрий Фалеса собрался на Чемпионат мира по футболу, который 14 июня стартует в России. Об этом он сам сообщил на своей Facebook-странице.

Интересно, что ранее Фалеса опубликовал пост с фотографией билета на ЧМ. Но со временем ему пришлось ее удалить из-за недовольных комментариев пользователей сети.

Свою поездку в РФ, граждане которой воюют на востоке Украины на стороне боевиков "ЛДНР", продюсер оправдывает тем, что он "родился в Советском Союзе, на Урале".

"Я русский и горжусь этим! Я гражданин Украины, с достоинством и уважением отношусь к стране и к людям, живущим на этой замечательной земле нашей прекрасной планеты. Но я ненавижу тех, кто свалил отсюда о орет о патриотизме. Я ненавижу этих говн*ков-политиков и депутатов, имеющих по 3-4 паспорта, обокравших страну, врущих на каждом шагу и диктующих нам условия выживания. Ненавижу продажных у*бков - журналистов, судей, полицейских. Как музыкант я не приемлю диктат - что мне слушать, что мне петь, где мне петь, как мне петь, с кем и на каком языке!" - написал он.

По словам Фалесы, который ранее был продюсером и гражданским мужем Ани Лорак, он "никогда не смирится с тем, что одних артистов довели до нищеты, другим наклеили ярмо предателей".

Скриншот поста (facebook.com/falyosayuriy)

"Как спортсмен я против политизации спорта, унизительных требований отказываться от олимпиады, чемпионатов и прочих соревнований. Люди годами готовятся, тратят свое здоровье, идут к своей заветной мечте - завоевать медали, для страны в том числе! А какие-то чинуши ломают им судьбы и мечту всей жизни. Я фанат футбола и не пропустил ни одного матча чемпионатов Европы и мира. И почему мне кто-то должен запрещать присутствовать на этих исторических матчах или смотреть футбол неважно - где и с кем? Как офицер, воспитанный на чести и верности одной присяге, а присягал я народу Советского Союза, а это более 128 национальностей, считаю то, что происходит на востоке Украины, чистым предательством и унижением нашего народа, наживой политиков и олигархов, использующих события в своих мерзких корыстных целях, играя судьбами людей", - добавил он.

В комментариях пользователи не разделяют позицию продюсера.

Скриншот комментариев (facebook.com/falyosayuriy)

"Вы, Фалеса, просто не имеете ни души, ни сердца, ни ума. Желаю вам получить билет в один конец на Россию", - написала Алла Бояджан.

Скриншот комментариев (facebook.com/falyosayuriy)

Ранее украинский художник создал серию тематических плакатов к ЧМ-2018.