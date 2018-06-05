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Бойкот ЧМ-2018 в России: украинский художник создал серию тематических плакатов

STYLERLIFE        05.06.2018 - 11:33
Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (фрагмент плаката / © Андрей Ермоленко)
Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (фрагмент плаката / © Андрей Ермоленко)

Бойкотировать турнир в России призывают многие мировые политики и активисты

Известный украинский художник и иллюстратор Андрей Ермоленко создал серию тематический плакатов, посвященных Чемпионату мира по футболу, который этим летом пройдет в России.

В своих работах, которые уже получили огромную поддержку в сети, он призывает бойкотировать соревнования.

Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

Пользователи сети отмечают, что такие плакаты должны висеть в каждом городе. И не только украинском.

"Андрей Ермоленко сделал очередную гениальную серию плакатов. Цинизм во фразе "спорт вне политики" достиг наивысшей отметки", - написал Николай Морозов.

Сам художник ранее написал в своем Facebook, что "социальные плакаты об Украине должны быть на английском языке".

 

Художник призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России (facebook.com/andrey.ermolenko)

Добавим, что плакаты, которые призывают общественность бойкотировать ЧМ-2018 в России, можно совершенно бесплатно скачать по ссылке.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Игры должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В свете последних событий, связанных с аннексией Крыма, разжиганием войны на Донбассе, сбиванием российскими военными пассажирского самолета рейса MH17, незаконными арестами граждан Украины, во всем цивилизованном мире призывают к бойкоту турнира.

Олег Сенцов. Один в поле воин

Кстати, Комитет защиты журналистов опубликовал предупреждение для представителей СМИ об опасностях, с которыми они могут столкнуться во время освещения финала Чемпионата мира по футболу.

"В будущее с оптимизмом": Игрок сборной Украины высказался о ЧМ в России Телеканалы бойкотируют Чемпионат мира по футболу в РФ
Теги: чемпионат мира, бойкот
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