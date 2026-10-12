Зачіски, які можуть додавати віку: поради стилістів щодо кольору, об’єму та чубчика

Навіть модний колір волосся чи актуальна стрижка можуть візуально додавати віку. Причиною іноді стають надто різкий контраст зі шкірою, відсутність об'єму або жорсткі лінії зачіски.

Styler розповідає, яких рішень у фарбуванні та стрижках радять уникати професійні стилісти і що обирати натомість.

Які кольори волосся можуть додавати віку

Однотонний чорний і дуже темний коричневий

Як пояснює стилістка Рене Валері Радою у Parade , дуже темні відтінки без тональних переходів можуть створювати надмірний контраст зі шкірою та робити риси обличчя суворішими.

Стиліст Нік Аррохо додає, що однорідний колір незалежно від відтінку може підкреслювати тіні на обличчі через нестачу блиску. Через це риси обличчя іноді здаються втомленішими.

Що спробувати: не обов'язково відмовлятися від темного волосся. Можна додати делікатні світліші пасма біля обличчя або обрати шоколадний відтінок із природними переливами.

Надто холодний, крижаний блонд

Платиновий блонд сам собою не додає віку. Проте надмірно холодний тон, який не гармонує з відтінком шкіри, може візуально робити обличчя блідішим.

Надто холодне тонування іноді підкреслює тьмяність або жовтуватий відтінок шкіри замість того, щоб надавати їй свіжості.

Що спробувати: підібрати блонд відповідно до підтону шкіри. Альтернативою можуть стати м'який бежевий, медовий або нейтральний блонд із кількома близькими тонами.

Які зачіски можуть візуально додавати віку

Дуже довге волосся без форми та об'єму

У матеріалі Netmums стиліст лондонського салону Larry King Андреас Вайлд пояснив, що дуже довге та пласке волосся без шарів може візуально тягнути риси обличчя донизу.

Особливо помітним цей ефект буває, коли пасма не мають об'єму й повністю прилягають до голови.

Що спробувати: не обов'язково відмовлятися від довгого волосся. М'які шари навколо обличчя та легка текстура допоможуть надати стрижці руху.

Надмірно багатошарова стрижка

Велика кількість коротких шарів не завжди створює бажаний об'єм. На тонкому волоссі кінчики можуть виглядати рідкими та неохайними.

Вайлд радить зберігати щільну лінію нижнього зрізу та додавати лише кілька делікатних шарів навколо обличчя.

У ELLE стиліст Адам Рід також пояснює, що сучасні багатошарові стрижки мають підкреслювати природну текстуру та рух волосся, а не створювати надмірно складну форму.

Що спробувати: якщо волосся тонке, попросіть перукаря зберегти щільну лінію нижнього зрізу, а м'які шари зробити переважно біля обличчя.

Густий прямий чубчик із жорстким зрізом

Важкий чубчик, який закриває лоб щільною горизонтальною лінією, може створювати суворіший образ.

Дуже густий прямий чубчик іноді виглядає надто різко, особливо коли не поєднується з рештою стрижки.

Що спробувати: довший, м'якший чубчик, який плавно переходить у бічні пасма. Його можна укладати набік або розділяти посередині.

Жорсткий градуйований боб

Боб із дуже короткою потилицею та різким подовженням до обличчя був особливо популярним у 2000-х роках.

Виражений кут зрізу та надмірна градуйованість сьогодні можуть створювати занадто жорсткий силует.

Що спробувати: м'якший боб із природним рухом волосся, легкою хвилею або менш контрастною різницею довжини.

Надто зафіксована укладка

Волосся, яке повністю втрачає рух через велику кількість лаку, може робити зачіску старомодною.

Стиліст Грегорі Паттерсон пояснив , що надмірно зафіксовані укладки створюють неприродний ефект.

Що спробувати: обирати засоби з гнучкою фіксацією, які допомагають зберігати форму зачіски, але не позбавляють волосся рухливості.

Які кольори волосся актуальні восени 2026 року

За даними ELLE , серед актуальних кольорів осені 2026 року - шоколадний коричневий, медовий блонд, каштановий і золотистий бронд.

Колористка Елена Руїс у Vogue також радить звертати увагу на делікатне освітлення пасм навколо обличчя. На її думку, це може пом'якшувати надмірний контраст і створювати природніший вигляд.

Водночас модний відтінок не обов'язково пасуватиме кожному. Під час вибору кольору або стрижки варто враховувати природний тон шкіри, густоту волосся, його текстуру та особисті вподобання.