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Главная Тренды Прически, которые могут прибавлять возраст: советы стилистов по цвету, объему и челке
Тренды 12 октября 2026 · 16:37
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Прически, которые могут прибавлять возраст: советы стилистов по цвету, объему и челке

Какие оттенки, стрижки и укладки могут создавать более строгий образ и чем их заменить
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Прически, которые могут прибавлять возраст: советы стилистов по цвету, объему и челке

Женщина у парикмахера (фото: Styler)

Даже модный цвет волос или актуальная стрижка могут визуально прибавлять возрасту. Причиной иногда становятся слишком резкий контраст с кожей, отсутствие объема или жесткие линии прически.

Styler рассказывает, какие решения в покраске и стрижках советуют избегать профессиональные стилисты и что выбирать вместо этого.

Какие цвета волос могут добавлять возраст

Однотонный черный и очень темный коричневый

Как объясняет стилистка Рене Валери Радой в Parade, очень темные оттенки без тональных переходов могут создавать чрезмерный контраст с кожей и делать лица более суровыми.

Стилист Ник Аррохо добавляет, что однородный цвет вне зависимости от оттенка может подчеркивать тени на лице из-за недостатка блеска. Поэтому черты лица иногда кажутся более усталыми.

Что попробовать: не обязательно отказываться от темных волос. Можно добавить более деликатные более светлые пряди у лица или выбрать шоколадный оттенок с естественными переливами.

Слишком холодный, ледяной блонд

Платиновый блонд сам по себе не прибавляет возраста. Однако чрезмерно холодный тон, не гармонирующий с оттенком кожи, может визуально делать лицо бледнее.

Слишком холодная тонировка иногда подчеркивает тусклость или желтоватый оттенок кожи вместо того, чтобы придавать ей свежесть.

Что попробовать: подобрать блонд в соответствии с подтоном кожи. Альтернативой может стать мягкий бежевый, медовый или нейтральный блонд с несколькими близкими тонами.

Какие прически могут визуально прибавлять возрасту

Очень длинные волосы без формы и объема.

В материале Netmums стилист лондонского салона Larry King Андреас Уайлд объяснил, что очень длинные и плоские волосы без слоев могут визуально тянуть черты лица вниз.

Особенно заметным этот эффект бывает, когда пряди не обладают объемом и полностью прилегают к голове.

Что попробовать: не обязательно отказываться от длинных волос. Мягкие слои вокруг лица и легкая текстура помогут придать стрижке движения.

Чрезмерно многослойная стрижка

Большое количество коротких слоев не всегда создает желаемый объем. На тонких волосах кончики могут выглядеть редкими и неопрятными.

Уайлд рекомендует сохранять плотную линию нижнего среза и добавлять несколько деликатных слоев вокруг лица.

В ELLE стилист Адам Рид также объясняет, что современные многослойные стрижки должны подчеркивать естественную текстуру и движение волос, а не создавать чрезмерно сложную форму.

Что попробовать: если волосы тонкие, попросите парикмахера сохранить плотную линию нижнего среза, а мягкие слои сделать преимущественно у лица.

Густая прямая челка с жестким срезом

Тяжелая челка, которая закрывает лоб плотной горизонтальной линией, может создавать более строгий образ.

Очень густая прямая челка иногда выглядит слишком резко, особенно когда не сочетается с остальной стрижкой.

Что попробовать: более длинная, более мягкая челка, которая плавно переходит в боковые пряди. Его можно укладывать в сторону или разделять посередине.

Жесткий градуированный боб

Боб с очень коротким затылком и резким удлинением к лицу был особенно популярен в 2000-х годах.

Выраженный угол среза и чрезмерная градуированность сегодня могут создавать слишком жесткий силуэт.

Что попробовать: более мягкий боб с естественным движением волос, легкой волной или менее контрастной разницей длины.

Слишком зафиксированная укладка

Волосы, которые полностью теряют движение из-за большого количества лака, могут делать прическу старомодной.

Стилист Грегори Паттерсон объяснил, что чрезмерно зафиксированные укладки создают неестественный эффект.

Что попробовать: выбирать средства с гибкой фиксацией, которые помогают сохранять форму прически, но не лишают волос подвижности.

Какие цвета волос актуальны осенью 2026 года

По данным ELLE, среди актуальных цветов осени 2026 года – шоколадный коричневый, медовый блонд, каштановый и золотистый бронд.

Колористка Елена Руис в Vogue также советует обращать внимание на деликатное освещение прядей вокруг лица. По ее мнению, это может смягчать чрезмерный контраст и создавать более естественный вид.

В то же время модный оттенок не обязательно подходит каждому. При выборе цвета или стрижки следует учитывать естественный тон кожи, густоту волос, его текстуру и личные предпочтения.

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