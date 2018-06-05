Бойкот ЧС-2018 в Росії: український художник створив серію тематичних плакатів

Бойкотувати турнір в Росії закликають багато світових політиків і активістів

Відомий український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко створив серію тематичний плакатів, присвячених Чемпіонату світу з футболу, який цього літа пройде в Росії.

У своїх роботах, які вже отримали величезну підтримку в мережі, він закликає бойкотувати змагання.

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Користувачі мережі відзначають, що такі плакати повинні висіти в кожному місті. І не тільки українському.

"Андрій Єрмоленко зробив чергову геніальну серію плакатів. Цинізм у фразі "спорт поза політикою" досяг найвищої позначки", - написав Микола Морозов.

Сам художник раніше написав у своєму Facebook, що "соціальні плакати про Україну повинні бути на англійській мові".

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Додамо, що плакати, які закликають громадськість бойкотувати ЧС-2018 в Росії, можна абсолютно безкоштовно завантажити за посиланням.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу пройде в РФ з 14 червня по 15 липня. Ігри повинні відбутися в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Волгограді, Казані, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

У світлі останніх подій, пов'язаних з анексією Криму, розпалюванням війни на Донбасі, збивання російськими військовими пасажирського літака рейсу MH17, незаконними арештами громадян України, у всьому цивілізованому світі закликають до бойкоту турніру.

Олег Сенцов. Один в полі воїн

До речі, Комітет захисту журналістів опублікував попередження для представників ЗМІ про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися під час висвітлення фіналу Чемпіонату світу з футболу.