Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Бойкот ЧС-2018 в Росії: український художник створив серію тематичних плакатів

STYLERLIFE        05.06.2018 - 11:33
Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (фрагмент плаката / © Андрій Єрмоленко)
Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (фрагмент плаката / © Андрій Єрмоленко)

Бойкотувати турнір в Росії закликають багато світових політиків і активістів

Відомий український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко створив серію тематичний плакатів, присвячених Чемпіонату світу з футболу, який цього літа пройде в Росії.

У своїх роботах, які вже отримали величезну підтримку в мережі, він закликає бойкотувати змагання.

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Користувачі мережі відзначають, що такі плакати повинні висіти в кожному місті. І не тільки українському.

"Андрій Єрмоленко зробив чергову геніальну серію плакатів. Цинізм у фразі "спорт поза політикою" досяг найвищої позначки", - написав Микола Морозов.

Сам художник раніше написав у своєму Facebook, що "соціальні плакати про Україну повинні бути на англійській мові".

 

Художник закликає бойкотувати ЧС-2018 в Росії (facebook.com/andrey.ermolenko)

Додамо, що плакати, які закликають громадськість бойкотувати ЧС-2018 в Росії, можна абсолютно безкоштовно завантажити за посиланням.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу пройде в РФ з 14 червня по 15 липня. Ігри повинні відбутися в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Волгограді, Казані, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

У світлі останніх подій, пов'язаних з анексією Криму, розпалюванням війни на Донбасі, збивання російськими військовими пасажирського літака рейсу MH17, незаконними арештами громадян України, у всьому цивілізованому світі закликають до бойкоту турніру.

Олег Сенцов. Один в полі воїн

До речі, Комітет захисту журналістів опублікував попередження для представників ЗМІ про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися під час висвітлення фіналу Чемпіонату світу з футболу.

"У майбутнє з оптимізмом": Гравець збірної України висловився про ЧС в Росії Телеканали бойкотують російський Чемпіонат світу з футболу
Теги: чемпионат мира, бойкот
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top