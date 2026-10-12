Не храните духи в ванной: почему тепло и влага портят аромат

Любимые духи со временем могут изменить запах, потерять насыщенность или даже потемнеть. Причиной нередко становится неправильное хранение, в частности, влияние тепла , света и перепадов температуры.

Где не стоит держать духи и как сохранить аромат надолго, рассказывает Styler со ссылкой на Good Housekeeping.

Почему нельзя хранить духи в ванной комнате

Многие люди оставляют флаконы с духами в ванной комнате, ведь там удобно пользоваться ими после душа. Однако эксперты называют это место одним из худших для хранения ароматов.

По словам директора лаборатории красоты Good Housekeeping Сабины Виземанн, в ванной комнате постоянно меняются температура, влажность и освещение. Горячий пар после душа, тепло от осветительных приборов и перепады температуры могут влиять на состав духов.

Под действием тепла и ультрафиолета ароматические компоненты постепенно разрушаются, а летучие вещества могут быстрее испаряться. В результате духи способны потерять свою первоначальную насыщенность или начать пахнуть совсем иначе. Поэтому даже закрытый флакон не следует постоянно оставлять в ванной комнате.

Где еще не стоит оставлять духи

Ванная комната - не единственное место, которое может отрицательно влиять на аромат.

Эксперты советуют избегать хранения духов:

На подоконнике. Прямой солнечный свет и нагрев могут ускорять разрушение ароматических компонентов.

У батарей и обогревателей. Постоянное тепло негативно влияет на стабильность парфюмерной композиции.

В местах с резкими перепадами температуры. Частый нагрев и охлаждение могут ухудшать качество духов.

Особенно внимательными следует быть обладателям больших коллекций ароматов, ведь некоторые флаконы могут оставаться неиспользованными в течение месяцев или даже лет.

Как понять, что духи испортились

Неправильное хранение может повлиять не только на запах, но и на внешний вид жидкости.

Понять, что аромат изменился, можно по следующим признакам:

аромат стал значительно слабее;

появился необычный или неприятный запах;

жидкость заметно потемнела;

духи стали мутными;

на дне флакона появился осадок.

В то же время не каждое изменение цвета обязательно означает, что духи испортились. Следует обращать внимание на совокупность признаков, особенно если аромат начал существенно отличаться от первоначального.

Если запах стал резким или неприятным, лучше прекратить использование средства.

Где правильно хранить духи, чтобы они дольше сохраняли аромат

Лучшее место для духов – прохладное, сухое и защищенное от солнечного света.

Эксперт Good Housekeeping рекомендует хранить ароматы в спальне, шкафу или закрытом ящике, где температура остается относительно стабильной.

Для правильного хранения достаточно соблюдать несколько рекомендаций:

держать флаконы подальше от солнечного света;

не оставлять духи у источников тепла;

плотно закрывать флакон после использования;

избегать постоянных перепадов температуры;

по возможности хранить духи в оригинальной коробке.

Сколько лет можно пользоваться духами

Единого срока годности для всех ароматов нет. Он зависит от состава духов, условий хранения и того, открывали ли флакон.

По словам Сабины Виземанн, открытые духи при надлежащих условиях могут сохранять свои свойства примерно три года, а иногда и дольше.

При этом свежие цитрусовые композиции обычно изменяются быстрее, чем ароматы с древесными, мускусными или смолистыми нотами.

Поэтому не стоит ориентироваться только на дату покупки. Важно также учитывать рекомендации производителя и проверять, не изменились ли запах и внешний вид духов.