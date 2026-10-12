Чому морозилка вкривається льодом: як знайти причину та безпечно її розморозити

Лід у морозильній камері може накопичуватися через нещільно зачинені дверцята, вологу від продуктів або перекриті вентиляційні отвори. Іноді проблема пов’язана з порушенням відведення талої води.

Styler пояснює, як доглядати за камерами різних типів і безпечно прибрати накопичений лід.

Чим відрізняються ручне розморожування та No Frost

Як пояснюють у Beko , у камерах із ручним розморожуванням іній поступово накопичується, тому його потрібно періодично прибирати.

Моделі No Frost мають автоматичну систему відтаювання: вона розтоплює іній на охолоджувальних елементах, після чого тала вода відводиться з камери. За нормальної роботи регулярне ручне розморожування їм не потрібне.

Нещільно зачинені або довго відчинені дверцята

Коли в морозилку потрапляє тепле вологе повітря, волога осідає на холодних поверхнях і замерзає.

Перевірте, чи не заважають продукти повністю зачинити дверцята. Переставте пакети й контейнери, які виступають за край полиці, та переконайтеся, що шухляди засунуті до кінця.

Розкладіть продукти так, щоб швидко знаходити потрібне і не тримати дверцята довго відчиненими.

Забруднений або пошкоджений ущільнювач

Огляньте гумовий ущільнювач по периметру дверцят. Залишки їжі та забруднення можуть заважати щільному приляганню.

У Samsung радять протерти ущільнювач і поверхню корпусу, до якої він прилягає, тканиною з теплою водою та м’яким рідким мийним засобом. Після очищення витріть їх насухо.

Щоб перевірити прилягання, затисніть аркуш паперу між ущільнювачем і корпусом та зачиніть дверцята. Під час витягування має відчуватися опір. Якщо папір легко вислизає, це може вказувати на недостатню щільність закривання.

Гарячі страви та незапаковані продукти

Пара від гарячої їжі та волога з незакритих продуктів можуть сприяти намерзанню. Перед заморожуванням охолоджуйте готові страви, а для зберігання використовуйте герметичні контейнери або пакети для морозилки.

За рекомендаціями FoodSafety.gov , готову їжу варто розкладати в неглибокі контейнери для швидкого охолодження. Великі порції розділіть на менші, спочатку поставте в холодильник, а після охолодження перенесіть у морозилку.

Не чекайте, поки швидкопсувна їжа повністю охолоне на столі. Помістіть її в холодильник протягом двох годин після приготування, а за температури повітря понад +32 градусів - протягом години.

Перекриті вентиляційні отвори

У камерах із циркуляцією повітря пакети й контейнери можуть перекривати вентиляційні отвори. Це заважає руху повітря та сприяє накопиченню інею.

Залишайте перед отворами вільний простір. Їхнє розташування та потрібні відступи перевірте в інструкції до своєї моделі.

Якщо отвори вже вкриті льодом, самого переставляння продуктів може бути недостатньо: намерзання також перешкоджає циркуляції. За значного обмерзання може знадобитися розморожування.

Проблема з відведенням талої води

У моделях з автоматичним відтаюванням суцільний пласт льоду на дні може бути пов’язаний із порушенням дренажу.

Як пояснюють у LG , якщо відведення води блокує лід або сторонні предмети, вона не потрапляє у зливний піддон, а накопичується й замерзає внизу камери. Проте лише за виглядом намерзання точно визначити причину не можна.

Не розбирайте внутрішні панелі та не намагайтеся прочистити приховану трубку гострими предметами. Перевірку, для якої потрібно розбирати прилад, доручіть майстру.

Як безпечно розморозити морозильну камеру

Перед початком перевірте інструкцію до вашої моделі. Загальний порядок розморожування такий:

Вимкніть прилад і від’єднайте його від електромережі. Перекладіть заморожені продукти до іншої морозильної камери або термосумки з холодоелементами. Якщо вимикаєте весь холодильник, подбайте також про охолодження швидкопсувної їжі із холодильного відділення. Вийміть шухляди й полиці, якщо вони вільно рухаються. Примерзлі деталі не тягніть силою. Залиште дверцята відчиненими та підготуйте рушники та ємність для талої води. Дочекайтеся повного танення льоду, приберіть воду та насухо витріть камеру. Увімкніть прилад. Повертайте продукти після відновлення потрібної температури.

Не відколюйте лід ножем або іншими гострими предметами й не використовуйте фен для прискорення процесу. Від таких способів застерігають у Whirlpool , оскільки вони можуть пошкодити прилад.

Розморожування прибирає накопичений лід, але не обов’язково усуває причину його появи.

Для зберігання заморожених продуктів FDA рекомендує підтримувати в морозильній камері -18 градусів. Фактичне значення перевіряйте окремим термометром для холодильників і морозильних камер.

Чи можна повторно заморожувати продукти

Перед поверненням у морозилку перевірте кожну упаковку. За таблицею безпечного зберігання продуктів , багато з них можна повторно заморозити, якщо всередині залишилися кристали льоду або температура не перевищує +4 градусів. Водночас смак і консистенція можуть погіршитися.

Є виняток: морозиво та заморожений йогурт, які почали відтавати, рекомендують викинути, навіть якщо в них ще є кристали льоду.

М’ясо, рибу та готові страви, які перебували за температури вище +4 °C понад дві години, також слід викинути. Якщо невідомо, як довго швидкопсувна їжа була без належного охолодження, не ризикуйте її споживати. Не перевіряйте безпечність на смак.

Коли потрібно звернутися до майстра

Технічна допомога потрібна, якщо: