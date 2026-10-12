Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми

Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними архівними фотографіями з чоловіком Володимиром Локотком та дітьми. Зірка пригадала часи, коли її родина жила у Києві.

Про це розповідає Styler із посиланням на Instagram Ольги Фреймут.

Які фото показала Ольга Фреймут

44-річна телеведуча опублікувала серію світлин, зроблених у різні періоди її життя у столиці.

На фотографіях вона показала не лише сімейні будні, а й романтичні моменти з чоловіком Володимиром Локотком, якого нечасто можна побачити в її соціальних мережах.

На одному з кадрів подружжя цілувалося в ліфті, а на іншому - ніжно трималося за руки.

До добірки також увійшли фотографії молодших дітей телеведучої - сина Валерія та доньки Євдокії. На архівних світлинах вони були ще зовсім маленькими.

Донька та син Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Свою публікацію Фреймут підписала короткою фразою: «Колись у Києві».

Попри публічність, телеведуча рідко ділилася подробицями сімейного життя. Саме тому нова добірка архівних фотографій привернула увагу її шанувальників.

Як відреагували підписники Фреймут

Світлини викликали теплу реакцію підписників, які звернули увагу на атмосферу сімейних кадрів.

Коментар під дописом (фото: instagram.com/freimutolia)

Де зараз живе Ольга Фреймут

Після початку повномасштабної війни Фреймут разом із дітьми переїхала до Великої Британії та живуть в Лондоні, тоді як її чоловік Володимир Локотко залишився в Україні.

Фреймут виховує молодших дітей - Валерія та Євдокію. А її старша донька Злата живе та навчається у США.

Сама телеведуча неодноразово наголошувала, що переїзд до Великої Британії не означав для неї остаточного прощання з Україною. Київ і надалі залишається важливою частиною її життя, зокрема через родину, яка залишається в Києві та багаторічну кар'єру на українському телебаченні.

Що відомо про чоловіка Ольги Фреймут

Чоловік телеведучої Володимир Локотко - медіаменеджер і продюсер, який раніше обіймав посаду генерального директора Нового каналу. Саме під час роботи на телебаченні Локотко познайомився з Фреймут.

Ольга Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

Офіційно пара одружилася 25 квітня 2017 року. На той момент вони вже виховували сина Валерія, який народився у 2016-му. Того ж 2017 року в подружжя народилася донька Євдокія.

Володимир Локотко веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється у соцмережах дружини. Після початку повномасштабної війни подружжя живе у різних країнах, але телеведуча не приховує, що вони продовжують підтримувати стосунки на відстані.

Родина Ольги Фреймут проживає в Києві

Попри те, що Фреймут разом із дітьми живе у Великій Британії, частина її родини залишається в Україні. У Києві живуть мама телеведучої та її молодша сестра Юлія.

Фреймут підтримує близькі стосунки з рідними та інколи приїджає до них в Київ. І час від часу ділиться сімейними кадрами у соцмережах.