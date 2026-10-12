UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:03 Люди
Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
17:16 Смачно
Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)
16:37 Тренди
Зачіски, які можуть додавати віку: поради стилістів щодо кольору, об’єму та чубчика
15:58 Люди
Ектор Хіменес-Браво розповів, ким мріяв стати у дитинстві та чому батьки були проти
15:19 Корисне
Чому морозилка вкривається льодом: як знайти причину та безпечно її розморозити
14:43 Смачно
Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео)
14:14 Люди
Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році
13:39 Корисне
Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити
12:59 Люди
Блогерка Скальницька обрала нове прізвище після розлучення (відео)
12:31 Корисне
Не зберігайте парфуми у ванній: чому тепло та волога псують аромат
Всі новини
Головна Люди Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
Люди 12 жовтня 2026 · 18:03
Додати як бажане джерело в Google

Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми

Телеведуча поділилася світлинами з особливими сімейними моментами
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми

Ольга Фреймут показала рідкісні фото з родиною (фото: Styler)

Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася рідкісними архівними фотографіями з чоловіком Володимиром Локотком та дітьми. Зірка пригадала часи, коли її родина жила у Києві.

Про це розповідає Styler із посиланням на Instagram Ольги Фреймут.

Які фото показала Ольга Фреймут

44-річна телеведуча опублікувала серію світлин, зроблених у різні періоди її життя у столиці.

На фотографіях вона показала не лише сімейні будні, а й романтичні моменти з чоловіком Володимиром Локотком, якого нечасто можна побачити в її соціальних мережах.

На одному з кадрів подружжя цілувалося в ліфті, а на іншому - ніжно трималося за руки.

До добірки також увійшли фотографії молодших дітей телеведучої - сина Валерія та доньки Євдокії. На архівних світлинах вони були ще зовсім маленькими.

Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
Донька та син Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Свою публікацію Фреймут підписала короткою фразою: «Колись у Києві».

Попри публічність, телеведуча рідко ділилася подробицями сімейного життя. Саме тому нова добірка архівних фотографій привернула увагу її шанувальників.

Як відреагували підписники Фреймут

Світлини викликали теплу реакцію підписників, які звернули увагу на атмосферу сімейних кадрів.

Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
Коментар під дописом (фото: instagram.com/freimutolia)

Де зараз живе Ольга Фреймут

Після початку повномасштабної війни Фреймут разом із дітьми переїхала до Великої Британії та живуть в Лондоні, тоді як її чоловік Володимир Локотко залишився в Україні.

Фреймут виховує молодших дітей - Валерія та Євдокію. А її старша донька Злата живе та навчається у США.

Сама телеведуча неодноразово наголошувала, що переїзд до Великої Британії не означав для неї остаточного прощання з Україною. Київ і надалі залишається важливою частиною її життя, зокрема через родину, яка залишається в Києві та багаторічну кар'єру на українському телебаченні.

Що відомо про чоловіка Ольги Фреймут

Чоловік телеведучої Володимир Локотко - медіаменеджер і продюсер, який раніше обіймав посаду генерального директора Нового каналу. Саме під час роботи на телебаченні Локотко познайомився з Фреймут.

Ольга Фреймут показала рідкісні фото з чоловіком і дітьми
Ольга Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

Офіційно пара одружилася 25 квітня 2017 року. На той момент вони вже виховували сина Валерія, який народився у 2016-му. Того ж 2017 року в подружжя народилася донька Євдокія.

Володимир Локотко веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється у соцмережах дружини. Після початку повномасштабної війни подружжя живе у різних країнах, але телеведуча не приховує, що вони продовжують підтримувати стосунки на відстані.

Родина Ольги Фреймут проживає в Києві

Попри те, що Фреймут разом із дітьми живе у Великій Британії, частина її родини залишається в Україні. У Києві живуть мама телеведучої та її молодша сестра Юлія.

Фреймут підтримує близькі стосунки з рідними та інколи приїджає до них в Київ. І час від часу ділиться сімейними кадрами у соцмережах.

Раніше Styler також розповідав, як виглядає 19-річна донька Лідії Таран та де вона навчається.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото) Смачно Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)
Зачіски, які можуть додавати віку: поради стилістів щодо кольору, об’єму та чубчика
Зачіски, які можуть додавати віку: поради стилістів щодо кольору, об’єму та чубчика Тренди
Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році
Діти Анатолія Кашпіровського: деталі про позашлюбного сина та народження доньки у 2025 році Люди
Більше цікавого
Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео) Суші на Хеловін у вигляді очей: простий рецепт із тунцем і огірком (відео) Юлія Шиканова · 12 жовтня 2026, 14:43
Ектор Хіменес-Браво розповів, ким мріяв стати у дитинстві та чому батьки були проти Ектор Хіменес-Браво розповів, ким мріяв стати у дитинстві та чому батьки були проти Юлія Люшньова · 12 жовтня 2026, 15:58
Чому морозилка вкривається льодом: як знайти причину та безпечно її розморозити Чому морозилка вкривається льодом: як знайти причину та безпечно її розморозити Юлія Люшньова · 12 жовтня 2026, 15:19
Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити Посудомийка залишає наліт на посуді: що потрібно почистити та перевірити Остапова Анастасія · 12 жовтня 2026, 13:39