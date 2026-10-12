Ольга Фреймут показала редкие фото с мужем и детьми

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась редкими архивными фотографиями с мужем Владимиром Локотко и детьми. Звезда вспомнила времена, когда семья жила в Киеве.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram Ольги Фреймут.

Какие фото показала Ольга Фреймут

44-летняя телеведущая опубликовала серию фотографий, сделанных в разные периоды ее жизни в столице.

На фотографиях она показала не только семейные будни, но и романтические моменты с мужем Владимиром Локотко, которого редко можно увидеть в ее социальных сетях.

На одном из кадров супруги целовались в лифте, а на другом - нежно держались за руки.

В подборку также вошли фотографии младших детей телеведущей - сына Валерия и дочери Евдокии. На архивных фотографиях они были совсем маленькими.

Дочь и сын Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Свою публикацию Фреймут подписала короткой фразой: «Когда-то в Киеве».

Несмотря на публичность телеведущая редко делилась подробностями семейной жизни. Именно поэтому новая подборка архивных фотографий привлекла ее поклонников.

Как отреагировали подписчики Фреймут

Фотографии вызвали теплую реакцию подписчиков, обративших внимание на атмосферу семейных кадров.

Комментарий под постом (фото: instagram.com/freimutolia)

Где сейчас живет Ольга Фреймут

После начала полномасштабной войны Фреймут вместе с детьми переехала в Великобританию и живут в Лондоне, в то время как ее муж Владимир Локотко остался в Украине.

Фреймут воспитывает младших детей - Валерия и Евдокию. А ее старшая дочь Злата живет и учится в США.

Сама телеведущая неоднократно отмечала, что переезд в Великобританию не означал для нее окончательного прощания с Украиной. Киев продолжает оставаться важной частью ее жизни, в частности из-за семьи, которая остается в Киеве, и многолетней карьеры на украинском телевидении.

Что известно о муже Ольге Фреймут

Муж телеведущей Владимир Локотко - медиаменеджер и продюсер, ранее занимавший должность генерального директора Нового канала. Именно во время работы на телевидении Локотко познакомился с Фреймут.

Ольга Фреймут с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

Официально пара сыграла свадьбу 25 апреля 2017 года. На тот момент они уже воспитывали сына Валерия, родившегося в 2016 году. В том же 2017 году у супругов родилась дочь Евдокия.

Владимир Локотко ведет непубличный образ жизни и редко появляется в соцсетях жены. После начала полномасштабной войны супруги живут в разных странах, но телеведущая не скрывает, что они продолжают поддерживать отношения на расстоянии.

Семья Ольги Фреймут проживает в Киеве

Несмотря на то, что Фреймут вместе с детьми живет в Великобритании, часть семьи остается в Украине. В Киеве живут мама телеведущей и младшая сестра Юлия.

Фреймут поддерживает близкие отношения с родными и иногда приезжает в Киев. И иногда делится семейными кадрами в соцсетях.