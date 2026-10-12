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Головна Смачно Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)
Смачно 12 жовтня 2026 · 17:16
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Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)

Рецепт розрахований на круглу форму діаметром 24 см
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Грушевий пиріг із корицею: осінній рецепт домашньої випічки до чаю (фото)

Соковитий пиріг з грушами печеться у духовці від 50 до 60 хвилин (колаж: Styler)

Для домашнього грушевого пирога не потрібні складний декор чи окремий крем. Фрукти, які нині можна знайти майже на кожній дачі, достатньо очистити, нарізати та додати в тісто.

За основу взято ідею пряного грушевого пирога з Homemade American, але у цій адаптації редакторка Styler Остапова Анастасія змінила пропорції та використала натуральний йогурт.

Інгредієнти для грушевого пирога

Для приготування знадобиться кругла форма діаметром 24 см із бортиками заввишки близько 5 см.

  • Груші - 350 г після очищення та видалення серцевини.
  • Пшеничне борошно - 250 г.
  • Вершкове масло - 180 г.
  • Цукор - 160 г.
  • Яйця середнього розміру - 3 шт.
  • Густий натуральний йогурт без добавок - 100 г.
  • Розпушувач - 10 г.
  • Мелена кориця - 1 ч. л.
  • Мелений мускатний горіх - чверть ч. л., за бажанням.
  • Сіль - чверть ч. л.
  • Трохи вершкового масла для змащування форми.

Також підготуйте пергамент, міксер, лопатку та дерев’яну шпажку для перевірки готовності.

  • Кількість порцій: приблизно 8-10.
  • Підготовка: близько 25 хвилин, без урахування розм’якшення масла.
  • Випікання: орієнтовно 50-60 хвилин.
  • Охолодження: щонайменше 30 хвилин.

Які груші вибрати

Для цього рецепта беріть стиглі груші зі щільною м’якоттю. Не потрібно шукати плоди однакового розміру чи з бездоганною шкіркою, але вони мають бути без плісняви та ознак гнилі.

Я взяла звичайні садові груші, які мала вдома. Вони були твердими, соковитими й солодкими. Для підготовки не добирала їх за зовнішнім виглядом: шкірку зняла, а м’якоть нарізала шматочками.

Чотири зеленувато-жовті груші на паперовому рушнику
Садові груші перед очищенням (фото: Styler, Остапова Анастасія)

Як приготувати грушевий пиріг

1. Підготуйте інгредієнти та форму

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Для збивання воно має стати м’яким, але залишатися нерозтопленим. Яйця та йогурт також дістаньте трохи раніше.

Розігрійте духовку до 175 градусів у режимі "верх-низ". Дно форми застеліть пергаментом, бортики злегка змастіть маслом.

2. Очистьте груші

Помийте плоди та зніміть шкірку. Розріжте їх, видаліть серцевину з насінням і відважте потрібну кількість м’якоті.

Я очищала груші овочечисткою. На фото нижче видно цей етап: шкірку знято, далі потрібно видалити серцевину та нарізати плід.

Очищена груша поруч із зеленою овочечисткою та шкірками
Груша після зняття шкірки овочечисткою. (фото: Styler, Остапова Анастасія)

3. Наріжте м’якоть

Наріжте груші невеликими шматочками приблизно однакової товщини. Великі частини додатково подрібніть.

Я нарізала м’якоть довільними шматочками, не намагаючись зробити ідеальні кубики. Для додавання в тісто акуратна геометрична форма не потрібна, важливіше уникати великої різниці в розмірах.

Очищена груша, нарізана невеликими шматочками на темній дошці
Нарізані груші для додавання в тісто (фото: Styler, Остапова Анастасія)

4. Збийте масло із цукром

Викладіть розм’якшене масло в миску, додайте цукор і збивайте міксером приблизно 3-5 хвилин. Маса має посвітлішати та стати пишнішою.

Додавайте яйця по одному, перемішуючи після кожного. Лопаткою знімайте суміш зі стінок миски, щоб вона збивалася рівномірно.

5. Додайте борошно та йогурт

В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль, корицю та мускатний горіх, якщо використовуєте його.

Додайте до масляної суміші половину сухих інгредієнтів і коротко перемішайте. Потім введіть йогурт, а після нього - решту борошняної суміші.

На цьому етапі перемішуйте лопаткою або міксером на низькій швидкості лише до зникнення сухого борошна. Довго збивати тісто не потрібно.

6. Додайте груші

Всипте нарізані фрукти й обережно розподіліть їх у тісті лопаткою. Перекладіть масу у форму та розрівняйте поверхню.

7. Випікайте до готовності

Поставте форму на середній рівень духовки. Орієнтуйтеся на 50-60 хвилин, але враховуйте, що фактичний час залежить від духовки, форми та соковитості груш.

Наприкінці випікання перевірте центр дерев’яною шпажкою. Намагайтеся потрапити саме в тісто, а не в шматочок фрукта. На шпажці не повинно бути сирого тіста; кілька вологих крихт допустимі.

Якщо поверхня вже сильно зарум’янилася, а середина ще не готова, нещільно накрийте форму фольгою та продовжуйте випікання.

8. Охолодіть перед нарізанням

Залиште пиріг у формі на 15-20 хвилин. Потім обережно дістаньте десерт з форми й дайте пирогу охолонути ще щонайменше 15 хвилин. Якщо форма суцільна, не поспішайте виймати з неї гарячий пиріг.

Подавайте теплим або повністю охолодженим.

Що врахувати під час приготування

Зважуйте вже очищені груші. Орієнтуватися лише на кількість плодів незручно: їхній розмір і вага можуть суттєво відрізнятися.

Не збільшуйте кількість фруктів довільно. Додаткові груші змінять співвідношення м’якоті й тіста, а також можуть вплинути на час випікання.

Використовуйте густий йогурт без цукру та смакових добавок. Питний йогурт відрізняється за консистенцією, тому не є рівнозначною заміною в цих пропорціях.

Перевіряйте середину, а не лише скоринку. Рум’яна поверхня сама по собі ще не означає, що пиріг пропікся всередині.

Раніше Styler також розповідав, як приготувати кекс із старого варення в духовці, які продукти для цього знадобляться та скільки часу займе випікання.

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