Грушевый пирог с корицей: осенний рецепт домашней выпечки к чаю (фото)

Для домашнего грушевого пирога не требуется складной декор или отдельный крем. Фрукты, которые можно найти почти на каждой даче, достаточно очистить, нарезать и добавить в тесто.

За основу взята идея пряного грушевого пирога с Homemade American , но в этой адаптации редактор Styler Остапова Анастасия изменила пропорции и использовала натуральный йогурт.

Ингредиенты для грушевого пирога

Для приготовления понадобится круглая форма диаметром 24 см с бортиками высотой около 5 см.

Груши - 350 г после очистки и удаления сердцевины.

Пшеничная мука - 250 г.

Сливочное масло - 180 г.

Сахар - 160 г.

Яйца среднего размера - 3 шт.

Густой натуральный йогурт без добавок - 100 г.

Разрыхлитель - 10 г.

Молотая корица - 1 ч. л.

Молотый мускатный орех - четверть ч. л., по желанию.

Соль - четверть ч. л.

Немного сливочного масла для смазывания формы.

Также подготовьте пергамент, миксер, лопатку и деревянную шпажку для проверки готовности.

Количество порций: примерно 8-10.

примерно 8-10. Подготовка: около 25 минут, без учета размягчения масла.

около 25 минут, без учета размягчения масла. Выпекание: ориентировочно 50-60 минут.

ориентировочно 50-60 минут. Охлаждение: не менее 30 минут.

Какие груши выбрать

Для этого рецепта берите спелые груши с плотной мякотью. Не нужно искать плоды одинакового размера или с безупречной кожурой, но они должны быть без плесени и признаков гнили.

Я взяла обычные садовые груши, которые у меня были дома. Они были жесткими, сочными и сладкими. Для подготовки не подбирала их по внешнему виду: кожуру сняла, а мякоть нарезала кусочками.

Садовые груши перед очищением (фото: Styler, Остапова Анастасия)

Как приготовить грушевый пирог

1. Подготовьте ингредиенты и форму

Заранее достаньте масло из холодильника. Для взбивания оно должно стать мягким, но оставаться нерастопленным. Яйца и йогурт также получите немного раньше.

Разогрейте духовку до 175 градусов в режиме "верх-низ". Дно формы застелите пергаментом, бортики слегка смажьте маслом.

2. Очистите груши

Помойте плоды и снимите шкурку. Разрежьте их, удалите сердцевину с семенами и взвесьте нужное количество мякоти.

Я чистила груши овощечисткой. На фото ниже виден этот этап: кожура снята, далее нужно удалить сердцевину и нарезать плод.

Груша после снятия кожуры овощечисткой. (фото: Styler, Остапова Анастасия)

3. Нарежьте мякоть

Нарежьте груши небольшими кусочками примерно одинаковой толщины. Большие части дополнительно измельчите.

Я нарезала мякоть случайными кусочками, не пытаясь сделать безупречные кубики. Для добавления в тесто аккуратная геометрическая форма не требуется, важнее избегать большой разницы в размерах.

Нарезанные груши для добавления в тесто (фото: Styler, Остапова Анастасия)

4. Взбейте масло с сахаром

Выложите размягченное масло в миску, добавьте сахар и взбивайте миксером примерно 3-5 минут. Масса должна посветлеть и стать пышнее.

Добавляйте яйца по одному, перемешивая после каждого. Лопаткой снимайте смесь со стенок лоханки, чтобы она сбивалась равномерно.

5. Добавьте муку и йогурт

В другой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех, если вы используете его.

Добавьте в масляную смесь половину сухих ингредиентов и коротко перемешайте. Затем введите йогурт, а после него – остальную часть мучной смеси.

На этом этапе перемешивайте лопаткой или миксером на низкой скорости только до исчезновения сухой муки. Долго сбивать тесто не нужно.

6. Добавьте груши

Всыпьте нарезанные фрукты и осторожно распределите в тесте лопаткой. Переложите массу в форму и разровняйте поверхность.

7. Выпекайте до готовности

Поставьте форму на средний уровень духовки. Ориентируйтесь на 50-60 минут, но учитывайте, что фактическое время зависит от духовки, формы и сочности груш.

В конце выпечки проверьте центр деревянной шпажкой. Старайтесь попасть именно в тесто, а не в кусочек фрукта. На шпажке не должно быть сырого теста; несколько влажных крошек допустимы.

Если поверхность уже сильно зарумянилась, а середина еще не готова, неплотно накройте фольгой форму и продолжайте выпекание.

8. Охладите перед нарезкой

Оставьте пирог в форме на 15-20 минут. Затем осторожно извлеките десерт из формы и дайте пирогу остыть еще не менее 15 минут. Если форма сплошная, не торопитесь извлекать из нее горячий пирог.

Подавайте теплым или полностью охлажденным.

Что учесть во время приготовления

Взвешивайте уже очищенные груши. Ориентироваться на количество плодов неудобно: их размер и вес могут существенно отличаться.

Не увеличивайте количество фруктов произвольно. Дополнительные груши изменят соотношение мякоти и теста, а также могут повлиять на время выпечки.

Используйте густой йогурт без сахара и вкусовых добавок. Питьевой йогурт отличается по консистенции, поэтому не является равнозначной заменой в этих пропорциях.

Проверяйте середину, а не только корочку. Румяная поверхность сама по себе еще не означает, что пирог пропекся внутри.