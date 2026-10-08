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Главная Вкусно Кекс из старого варенья в духовке: простой рецепт, список продуктов и время приготовления
Вкусно 08 октября 2026 · 10:54
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Кекс из старого варенья в духовке: простой рецепт, список продуктов и время приготовления

Не спешите выбрасывать баночку варенья, давно стоящую на полке или в холодильнике
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Кекс из старого варенья в духовке: простой рецепт, список продуктов и время приготовления

Домашний кекс из старого варенья (фото: Styler)

Если у вас осталось варенье, которое уже давно никто не ест, его можно использовать для домашней выпечки. В зависимости от вида заготовки кекс будет иметь разный вкус и оттенок - особенно хорошо подойдет густое яблочное, грушевое или ассорти.

Styler со ссылкой на видео со страницы oksana_ulyanova в Instagram покажет, как приготовить мягкий и ароматный кекс только по нескольким простым продуктам.

Какие продукты нужны для кекса

Для этого рецепта не понадобится сливочное масло, молоко или кондитерские ингредиенты. Основой теста станет 500 г варенья, к которому нужно добавить яйца, растительное масло и муку.

Ингредиенты:

  • 500 г варенья (например, грушево, яблочного или сливового);
  • 2 яйца;
  • 60 мл растительного масла;
  • 1,5 ч. л. соды;
  • 1 ст. л. лимонного сока или уксуса;
  • 350 г пшеничной муки.

Варенье можно брать практически любое по вкусу, однако следует учитывать его консистенцию. Если оно очень редкое, тесто может получиться менее густым, поэтому муку лучше добавлять постепенно.

(!) Важный момент: для рецепта нужно использовать варенье, не имеющее плесени, неприятного запаха или других признаков порчи. Если продукт очевидно испортился, использовать его для выпечки не стоит.

Способ приготовления кекса

Сначала варенье переложите в глубокую миску. Добавьте два яйца и масло, после чего все хорошо перемешайте до однородности.

Отдельно соду можно потушить лимонным соком или уксусом, а затем добавить к варенью. После этого постепенно всыпьте просеянную муку.

Тесто нужно хорошо перемешать. Оно должно получиться однородным, довольно густым, но не слишком жестким.

Форму для выпечки смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

Кекс нужно выпекать в предварительно разогретой духовке при 180-200 градусах примерно 35-40 минут.

Готовность удобнее всего проверять деревянной шпажкой: если после прокалывания середины она получается сухой, выпечка готова. Если на шпажке остается сырое тесто, кекс нужно оставить в духовке еще на несколько минут.

После выпечки дайте ему немного остыть в форме, а затем доставайте. По желанию готовый кекс можно присыпать сахарной пудрой.

Маленький нюанс

Поскольку варенье бывает разной сладости и густоты, вкус и текстура готового кекса могут немного отличаться. Поэтому муку лучше не высыпать все сразу: ее количество можно немного скорректировать в зависимости от того, каким получилось тесто.

В результате получается мягкий ароматный домашний кекс, для которого не нужно покупать много продуктов. А долго ожидавшая в свое время баночка варенья наконец-то станет основой для домашней выпечки.

Приятного аппетита!

Раньше мы делились рецептом тыквенных пицц-бомбочек на Хэллоуин - отличная закуска с моцареллой.

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