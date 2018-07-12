"Я так по тебе скучаю": бойфренд погибшей "Мисс Великобритании" покончил с собой

STYLER Звёзды 12.07.2018 - 11:28
Фото: Аарон Армстронг и Софи Градон (instagram.com/aarona619) Фото: Аарон Армстронг и Софи Градон (instagram.com/aarona619)

Молодой человек не смог справиться с потерей

Спустя несколько недель после гибели своей девушки в доме родителей в Нортамберленде был найден мертвым Аарон Армстронг, который встречался с Софи Градон – известной моделью и Мисс Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Аарон очень любил свою девушку. " Просто хочу обнимать тебя целый день. Я так по тебе скучаю. Не проходит ни минуты, чтобы я не думал о твоей улыбке и о том, как мы проводили время вместе. Хочу вернуть эти дни. Люблю тебя, принцесса", - написал парень в своей последней публикации в Instagram.

&quot;Я так по тебе скучаю&quot;: бойфренд погибшей &quot;Мисс Великобритании&quot; покончил с собойФото: Аарон Армстронг и Софи Градон (instagram.com/aarona619)

Почти каждый день Армстронг делал публикации в своем аккаунте, где говорил, что мечтает вновь обнять любимую, и утверждал, что ее улыбка навсегда осталась в его сердце.

&quot;Я так по тебе скучаю&quot;: бойфренд погибшей &quot;Мисс Великобритании&quot; покончил с собойФото: Аарон Армстронг и Софи Градон (instagram.com/aarona619)

"Я люблю тебя от всего сердца, мой красивый ангел. Мое сердце абсолютно разбито. Я не могу перестать плакать, я чувствую твой дух в своей душе", - делился парень.

Напомним, в конце июня умерла известная актриса, обладательница титула "Мисс Великобритания 2009" Софи Анн Грандон. Перед своей гибелью она сообщала в соцсетях о депрессии и тяжело переживала смерть близкого друга. Модель могла совершить самоубийство, как сообщали правоохранительные органы. 

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