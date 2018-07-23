"Я была жутко отекшей": Катя Варнава рассказала, как сбросила 20 килограммов

Фото: Екатерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Артистка поделилась своими методами похудения

Недавно известная российская артистка Екатерина Варнава очень сильно похудела. Ей удалось за несколько месяцев сбросить 20 килограммов своего веса. О том, как я это удалось она рассказала изданию "Собеседник".

"Хочешь похудеть – надо воспользоваться словами Фаины Раневской: "Ешь голой перед зеркалом! Я в какой-то момент отказалась принимать себя такой, какая была. Посмотрела со стороны, на фотографии и свое изображение в телевизоре и сильно себе не понравилась", - сообщила звезда.

Фото: Екатерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Многие считают, что знаменитость не сильно отличается от той, которой была до похудения. Варнава рассказала, в чем тут загвоздка и о своих проблемах с лишним весом.

"Многие, когда узнают о том, что я сбросила 20 кг, спрашивают: "Как же ты выглядела раньше?" Когда у тебя высокий рост и когда ты достаточно спортивный человек, вес распределяется по телу так, что на первый взгляд и не скажешь, что весишь много. Я была жутко отекшей. Неправильно питалась – из-за этого у меня было много прыщей. Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда всё поймете", - поделилась артистка.

Фото: Екатерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Также она рассказала о своем рационе питания. Катя Варнава есть сыр, творог, яйца. "Как у любой нормальной девушки, у меня случаются срывы. Могу съесть сразу двухлитровую банку домашних малосольных огурцов или ведерко мороженого – с этим бороться не могу пока что, не хватает силы воли. Но один раз в месяц можно себе позволить", - сказала артистка.

Она также добавила, что часто старается заниматься спортом и поддерживать свой организм в тонусе. "Когда нет спорта, я чувствую себя намного хуже. Мы с Надей Сысоевой, кстати, скачали программу на телефон, приседали, отжимались, глядя друг другу в глаза. Это так мотивирует!" – рассказала Варнава.

Напомним, заведующий отделением Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко назвал распространенную привычку людей, которые сидят на диете, самообманом.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Факты о кофе, которые вас удивят