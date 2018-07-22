Врач развеял мифы о распространенной привычке худеющих людей

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Доктор назвал самообманом привычку ходить пешком по лестнице в целях похудения

Виктор Досенко, заведующий отделением Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины, назвал распространенную привычку людей, которые сидят на диете, самообманом. Об этом сообщает онлайн издание "Экспресс".

По словам ученого, многие из тех, кто хочет похудеть думают так: "не устоял перед лишней конфеткой или пирожным – отказался от лифта и идешь пешком на девятый этаж". Эти люди преисполнены уверенности в том, что подобная физическая нагрузка сможет компенсировать их переедание. Однако Виктор Досенко открыто назвал это "очень распространенным самообманом".

По словам врача, калории которые попадают в организм вместе с простыми углеводами, очень быстро усваиваются и оседают в жировых депо. А оттуда организм берет энергию в последнюю очередь, и чтобы задействовать эти запасы потребуется регулярное движение.

Согласно последним научным исследованиям, для поддержания организма в правильном режиме взрослому и здоровому человеку достаточно четырех часов бега трусцой в неделю, а это – примерно полчаса в день.

Кстати, ранее ученые развеяли миф о пользе утреннего кофе.

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