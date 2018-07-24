"Заинтриговали": Анита Луценко поделилась интригующим видео по поводу участия в шоу "Танці з зірками"

Известный тренер поделилась некоторыми деталями своего участия в популярном телешоу
Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко поделилась некоторыми интригующими подробностями касательно своего участия в популярном телевизионном шоу "Танці з зірками", опубликовав небольшой видеоролик-визитку на своей странице в Instagram.
"Танцевать – это мечта! Мечта, которая всегда срывалась. Но теперь…" – подписала публикацию девушка.
Видео-визитка Аниты Луценко (instagram.com/anitasporty)
Поклонники поздравляют Аниту с ее участием в шоу и уже ждут не дождутся нового сезона с любимым фитнес-тренером.
"Ну, 1+1 заинтриговали. Наблюдать будет очень интересно, особенно за вами, Анита",
"Придется смотреть этот сезон",
"Меня порвет как хомячка на разные части",
"Анита, ты просто мега!",
"Мы в тебя верим!",
"Вау, буду ждать с нетерпением",
"Ооо, здорово",
"Очень хочется посмотреть",
"Кажется, я уже знаю, кто победит. Анита, удачи Вам!",
"Будем болеть!",
"Вау, Анита в танцах. Теперь жду осени", - написали подписчики в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Ранее Анита Луценко приняла вызов с приглашением принять участие в популярном танцевальном проекте и передала эстафету дальше юмористу и тренеру "Лиги Смеха" Игорю Ласточкину.
Сейчас длится звездная эстафета участников нового сезона телешоу. Знаменитости передают друг другу вызовы. В результате челленджа страна узнает имена участников, которые будут покорять всех своими танцами в новом сезоне этой осенью.
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