"Заинтриговали": Анита Луценко поделилась интригующим видео по поводу участия в шоу "Танці з зірками"

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Известный тренер поделилась некоторыми деталями своего участия в популярном телешоу

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко поделилась некоторыми интригующими подробностями касательно своего участия в популярном телевизионном шоу "Танці з зірками", опубликовав небольшой видеоролик-визитку на своей странице в Instagram.

"Танцевать – это мечта! Мечта, которая всегда срывалась. Но теперь…" – подписала публикацию девушка.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 23 Июл 2018 в 10:47 PDT

Видео-визитка Аниты Луценко (instagram.com/anitasporty)

Поклонники поздравляют Аниту с ее участием в шоу и уже ждут не дождутся нового сезона с любимым фитнес-тренером.

"Ну, 1+1 заинтриговали. Наблюдать будет очень интересно, особенно за вами, Анита",

"Придется смотреть этот сезон",

"Меня порвет как хомячка на разные части",

"Анита, ты просто мега!",

"Мы в тебя верим!",

"Вау, буду ждать с нетерпением",

"Ооо, здорово",

"Очень хочется посмотреть",

"Кажется, я уже знаю, кто победит. Анита, удачи Вам!",

"Будем болеть!",

"Вау, Анита в танцах. Теперь жду осени", - написали подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Ранее Анита Луценко приняла вызов с приглашением принять участие в популярном танцевальном проекте и передала эстафету дальше юмористу и тренеру "Лиги Смеха" Игорю Ласточкину.

Сейчас длится звездная эстафета участников нового сезона телешоу. Знаменитости передают друг другу вызовы. В результате челленджа страна узнает имена участников, которые будут покорять всех своими танцами в новом сезоне этой осенью.

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