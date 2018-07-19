"Закончится, как с принцессой Дианой": брат Меган Маркл обратился к Елизавете II

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Родственник жены принца Гарри просит уберечь ее от трагедии

Старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл - супруги принца Гарри, Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II. Брат герцогини просит не допустить повторения трагедии, которая произошла с принцессой Дианой. Об этом сообщает Radar Online.

Отмечается, что тревоги Томаса Маркла-младшего обоснованы.

"Меган – еще одна бомба замедленного действия, которая плевать хотела на королевский протокол. Мы боимся, что это закончится разбитым сердцем и несчастьем – вроде того, как это произошло с Дианой", – якобы сказал брат Меган.

В издании напомнили, как принцесса Диана в свое время отказалась повиноваться королевским правилам.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Маркл также признался, что когда-то Меган мечтала стать принцессой, как Диана.

"Печально будет видеть, как мечта Мэг разобьется, если она потерпит неудачу на своей новой должности и исчезнет из королевской семьи", – добавил он.

Напомним, принцесса Диана – мать принцев Уильяма и Гарри, первая супруга принца Уэльского Чарльза, умерла в 36 лет, 31 августа в 1997 году, в результате ДТП в Париже.

Кстати, новое интервью отца Меган Маркл обсуждают во всем мире.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл считает, что Меган Маркл не нравится ее брак с принцем Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл (видео: STYLER.rbc.ua)