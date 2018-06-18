"Желайте аккуратно": Оля Полякова рассказала о "пушистом" чуде

Полякова была поражена неожиданным "кото-подарком"

Украинская поп-исполнительница Оля Полякова поделилась со своими подписчиками в сети Іnstagram милой историей, которая приключилась с ее родными недавно.

Так, по словам Поляковой, у нее убежал кот, что очень расстроило детей певицы – Машу и Алису. Девочки пару месяцев уговаривали маму купить нового кота, пока бездомная кошка неожиданно не привела в их дом аж четыре пушистика.

"О желаниях! У нас убежал очередной кот, приходит весна и они бегут по зову природы в неведомые дали) Алиса ныла 2 месяца: мама купи кота. Но ни собак, ни котов я не покупаю, а подбираю. Уже решила обратиться на просторы фейсбука, нет ли найденыша у кого... и тут чудо! В нашем гараже бездомная кошка привела 4-х котят. Учитывая, что мы живем не в поселке, а посреди леса, и у нас практически нет соседей, это реальное чудо, и мои дети умеют желать. Теперь они не хотят отдавать ни одного. Зачем мне 5 котов... вопрос) Желайте аккуратно", - написала Оля Полякова.

При этом певица опубликовала несколько фото, как ее 6-летняя дочь Алиса играет с маленькими котятами.

Дочь Поляковой Алиса и котята (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Новые котята Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчиков певицы ее пост умилил.

"И у меня 5 именно котов, а не кошек", - признается irina.sliusarenko.

"Оля, вы простой, человечный и замечательный человек. И супер мама. Вы молодец", - восхищается olgamaloga.

"Оля, вы молодец. Терпеть не могу, когда люди покупают животных. На улицах столько бедняжек, которых нужно спасти. Прям аж мнение о вас улучшилось (хотя и было норм)", - пишет mak.orishko.

"О, так у вас виагра: блондинка, рыженькая, брюнетка и... серенькая", - улыбается russinkavovk.

Скриншот поста instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками Алисой и Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала поклонников новой видеоработой - клипом на песню "Королева ночи".

Полякова объяснила, почему герои клипа были одеты в стилистике 90-х. Кроме того, Суперблондинка поделилась воспоминаниями о своих "лихих 90-х".

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