"Желтые гриндерсы и рэперские штаны": Дорофеева рассказала, как ходила на шопинг с мамой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Дорофеевой отметили, что она очень похожа на маму

Поп-исполнительница Надя Дорофеева поделилась в сети очень трогательными воспоминаниями о совместном шопинге со своей мамой — Ольгой. Так, певица рассказала, как покупала стильные вещи на рынке и как мама одобряла любые, даже самые смелые эксперименты, своей дочки.

Более того, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала фото с мамой. Женщина позирует в очень ярком платье с принтом в крупный черный горох и юбкой-вставкой желтого цвета. Сама же Надя при этом позирует в белых шортах на подтяжках и сиреневой футболке с надписью.

Надя Дорофеева с мамой Ольгой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, по словам Дорофеевой, шопинг с мамой для нее — это особенное событие.

"Вмешиваться кому-либо в наш "священный" ритуал — было запрещено и опасно", — улыбается Дорофеева.

При этом солистка группы "Время и Стекло" вспоминает, что обычно ходили с мамой за новыми нарядами по воскресеньям.

"Это был единственный день в неделе, в который я просыпалась легко. Утром мы завтракали и часов в 10 мы уже были на рынке. Мы обходили его ПОЛНОСТЬЮ!! Если даже мне нужны были только колготы или носки. ПОЛНОСТЬЮ весь рынок! И мы страшно кайфовали", — вспоминает Надя Дорофеева.

Украинская певица говорит, что самыми яркими ее покупками были желтые гриндерсы и рэперские штаны.

"Ах да, под гриндера мы купили мне плащ. Мама сказала , что это прям ВАЩЕ. Ну короче, я экспериментировала, а мама поддерживала во всех моих странных решениях", — рассказывает Дорофеева.

А вот сегодня она уже подбирает наряды в своем личном шоуруме.

"Прошло много лет… Только теперь я одеваю маму. И от этого еще приятнее", — подытожила Дорофеева.

Кстати, до этого Дорофеева растрогала сеть совместным фото со своим мужем — певцом Владимиром Дантесом. Подписчики в сети отметили, что Надя и Владимир созданы друг для друга.

При этом ранее Дорофеева очень трогательно отзывалась о мужчине своего сердца и говорила, что Дантес для нее — защита и опора.

Надя Дорофеева с мамой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики певицы поспешили отреагировать на пост Дорофеевой о шопинге. Многие отметили, что ей повезло с мамой, которая при этом очень стильная.

"Мама, на стиле", — пишет lena_ureva.

"Ваша мама красотка", — отмечает aiza_kub.

"Благодарная дочь, умничка. Мамина радость", — восхищается pdavidov5.

"Вы такие классные", — пишет arina_528.

"Вы так похожи на свою маму!" — подчеркивает krasivorondiana.

Напомним, сегодня в сети все еще не утихает ажиотаж вокруг долгожданного тандема — Дорофеева-Monatik. Украинские исполнители не так давно презентовали видеоработу на совместную песню "Глубоко".

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