"Жена об этом еще не знает": Влад Яма рассказал, о каком подарке мечтает на день рождения

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

10 июля известный танцор празднует день рождения

Сегодня, 10 июля, у известного украинского танцора и судьи многих телевизионных шоу Влада Ямы день рождения. Он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", кто его уже поздравил и о каком подарке мечтает.

Хореограф рассказал, что первыми его поздравили жена, сын и несколько друзей. "В полночь я вышел во двор и увидел новенький тандыр, подарок от родных. Сегодня я планирую немного поработать, поехать в тренажерный зал, а потом у нас будет семейный обед с тещей, племянником, женой и сыном. А вечером с Лилианой, возможно, устроим себе романтический вечер", - сказал Влад.

Видео: Влад Яма рассказал, как будет праздновать свой день рождения (youtube.com/Сніданок з 1+1)

На вопрос, о каком подарке он мечтает больше всего, танцор ответил: "Хотелось бы второго ребенка, но жена об этом еще не знает".

Кроме того, судья нового сезона "Танцев со звездами" рассказал, что всегда очень волнуется перед эфирами, потому что это что-то особенное для него. "Танцевать я учился и практиковал всю жизнь, к тому же танец на паркете длится только две минуты. А вот быть судьей намного сложнее. Я всегда стремлюсь говорить правду участникам и делаю это искренне", - добавил Влад Яма.

Напомним, украинки рассказали, кого хотят видеть Холостяком в девятом сезоне.

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