"Жизненно": Ани Лорак показала, как выглядит без макияжа (фото)

Певица поделилась новым селфи

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, поделилась с поклонниками повседневным фото с минимальным количеством макияжа. Соответствующий снимок опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.

На фото 39-летняя Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) сидит в автомобиле в черной повязке на волосах.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Стоит отметить, что 27 сентября Ани Лорак исполнится 40 лет.

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Самая красивая".

"Всегда сдержано и красиво... вульгарности нет! Молодец! Де еще и голос есть!".

"Потрясающая!".

"Как долго я ждала селфи в машине. Очень красивая".

"Богиня".

"Намного круче, когда "живые" фото. Жизненно...спасибо за селфи".

"Безумно красивая. Селфи, безусловно, лучше, Каролин. Настоящие, живые фото. Вы очень красивая".

"Красивая женщина всегда будете".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее звезда спросила фанатов, что им нравится больше: селфи или фотосессии.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак шокировала откровенным фото в образе Мата Хари.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)