"Жизненно": Ани Лорак показала, как выглядит без макияжа (фото)

Певица поделилась новым селфи
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, поделилась с поклонниками повседневным фото с минимальным количеством макияжа. Соответствующий снимок опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.
На фото 39-летняя Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) сидит в автомобиле в черной повязке на волосах.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Стоит отметить, что 27 сентября Ани Лорак исполнится 40 лет.
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Самая красивая".
"Всегда сдержано и красиво... вульгарности нет! Молодец! Де еще и голос есть!".
"Потрясающая!".
"Как долго я ждала селфи в машине. Очень красивая".
"Богиня".
"Намного круче, когда "живые" фото. Жизненно...спасибо за селфи".
"Безумно красивая. Селфи, безусловно, лучше, Каролин. Настоящие, живые фото. Вы очень красивая".
"Красивая женщина всегда будете".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Ранее звезда спросила фанатов, что им нравится больше: селфи или фотосессии.
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак шокировала откровенным фото в образе Мата Хари.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)