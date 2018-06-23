Знаменитая актриса призналась, что ее дочь трансгендер

Сама актриса уже давно живет в браке с женщиной

Знаменитая американская актриса Синтия Никсон сообщила, что ее дочь превратилась в сына. Об этом актриса написала в своем Instagram.

Знаменитая актриса Синтия Никсон, звезда телесериала "Секс в большом городе", публично сообщила, что ее дочь Саманта – трансгендер.

Известно, что 52-летняя актриса сейчас является кандидатом в губернаторы Нью-Йорка. Кроме того, Синтия Никсон неоднократно признавалась в своей нетрадиционной ориентации.

Саманта Мозес, которой недавно исполнился 21 год – дочь Синтии Никсон и ее гражданского мужа, английского профессора Дэнни Мозеса. Они прожили в гражданском браке около 8 лет. У Саманты есть младший брат Чарльз, которому 15 лет.

В 2012 году Синтия Никсон зарегистрировала свои отношения с Кристин Маринони. В этом браке появился сын Макс Эллингтон Никсон-Маринони, которого родила Кристин.

"Я не чувствую, что я изменилась. Я была с мужчинами всю мою жизнь и никогда не влюблялась в женщину. Но когда это произошло, это вовсе не казалось странным. Я просто женщина, которая любит другую женщину",- рассказывала Синтия Никсон о своей ориентации.

Актриса опубликовала фотографию своей дочери и поздравила ее с окончанием колледжа. На фото изображен мальчик, которого Синтия назвала Самуэлем Джозефом Мозесом.

Кроме того, актриса поставила под текстом хэштэг TransDayofAction – это название общественного движения в защиту прав трансгендеров и тех, кто не может определится со своим полом.

"Я так горжусь своим сыном Самуэлем Джозефом Мозесом (зовут Сеф), который окончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных, отмечающих сегодняшний #TransDayofAction", - так подписала фотографию Никсон.

Скриншот фото (instagram.com/cynthiaenixon)

Кстати, девушка-трансгендер рассказала, как снялась с учета в военкомате.

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