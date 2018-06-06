Звезда "Большой маленькой лжи" призналась, почему хотела отказаться от актерской карьеры

Шейлин Вудли думала, что хочет заниматься чем-то другим

Американская модель и актриса Шейлин Вудли, известная ролью матери-одиночки в мини-сериале канала HBO "Большая маленькая ложь ", призналась, что хотела отказаться от актерской карьере перед участием в шоу. Об этом сообщает издание The Edit.

"В какой-то период, прямо перед "Большой маленькой ложью", в моей жизни наступил момент, когда я оказалась в тупике; я чувствовала, что настало время заняться чем-то другим. Я позвонила своим агентам и сказала: "Пожалуйста, не присылайте мне больше сценарии; мне нужно поизучать другие возможности". Они отнеслись с пониманием и действительно не присылали мне ничего почти год – до "Большой маленькой лжи"", - призналась Вудли.

Артистка отметила, что не сразу согласилась на съемки в сериале. "Не знаю, кто решил послать мне сценарий, но сначала я просто сказала "спасибо, я по-прежнему не заинтересована". А потом я прочитала сценарий, влюбилась в него, мне позвонила Лора Дерн, с которой я работала в фильме "Виноваты звезды", и это стало финальным аргументом", - добавила она.

Напомним, что звезда "Звездных войн" страдает от внимания фанатов.