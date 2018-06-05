Звезда "Звездных войн" страдает от внимания фанатов

Актриса рассказала, почему удалилась из Instagram

Актриса Келли Мари Трэн, известная ролью Роуз Тико в фильме "Звездные войны", удалила записи из своего Instagram после преследований со стороны рассерженных фанатов франшизы. Об этом сообщает сайт NME.com.

Трэн рассказала, что столкнулась с сексистскими и расистскими комментариями фанатов после ее появления в "Звездных войнах". Она отметила, что удалила свои фото из Instagram из-за того, что часто видела оскорбления, которые касались ее внешности и цвета кожи.

"Я все еще не верю, что это делаю. Мой персонаж Роуз не выдающийся пилот или джедай. Она сильна другим. Да, я играла в "Звездных войнах", мне просто повезло увидеть, как снимают великие фильмы. Это было волшебно", - призналась актриса.

Напомним, что режиссер "Хана Соло" рассказал, кто оказал сильное влияние на предстоящий фильм.