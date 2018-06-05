Зірка "Зоряних війн" страждає від уваги фанатів

Актриса розповіла, чому видалила зображення з Instagram

Актриса Келлі Марі Трен, відома роллю Роуз Тіко у фільмі "Зоряні війни", видалила записи зі свого Instagram після переслідувань з боку розгніваних фанатів франшизи. Про це повідомляє сайт NME.com.

Трен розповіла, що зіткнулася з сексистськими і расистськими коментарями фанатів після її появи в "Зоряних війнах". Вона зазначила, що видалила свої фото з Instagram через те, що часто бачила образи, які стосувалися її зовнішності і кольору шкіри.

"Я все ще не вірю, що це роблю. Мій персонаж Роуз не видатний пілот або джедай. Вона сильна іншим. Так, я грала в "Зоряних війнах", мені просто пощастило побачити, як знімають великі фільми. Це було чарівно", - зізналася актриса.

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