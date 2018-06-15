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Звезда "Игры престолов" набила на своем теле "спойлер" к сериалу

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 11:57
"Игра престолов" (Фото: HBO)
"Игра престолов" (Фото: HBO)

Софи Тернер набила новую татуировку

Британская актриса Софи Тернер, известная ролью Сансы Старк в "Игре престолов",  набила новую татуировку, которая может быть главным спойлером к предстоящему и финальному сезону сериала. Об этом сообщает Mashable.

Изображение татуировки поклонники актрисы увидели в Instagram мастера Лорен Винцер, которая отметила Тернер в публикации и поблагодарила ее за то, что она доверила работу над этим именно ей. 

Фото: скриншот instagram.com/laurenwinzer/

На рисунке показан лютоволк с герба дома Старков и часть известной цитаты: "Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет". Актриса решила оставить только фразу "Стая живет". 

"Похоже, что это спойлер конца восьмого сезона", - утверждали пользователи в комментариях к изображению. Они предполагают, что семья Старков сможет дожить до финала шоу.  

Напомним, что звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии. 

 

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Теги: Игра престолов, сериалы, актриса, тату, татуировка
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