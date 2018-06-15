Звезда "Игры престолов" набила на своем теле "спойлер" к сериалу

Софи Тернер набила новую татуировку

Британская актриса Софи Тернер, известная ролью Сансы Старк в "Игре престолов", набила новую татуировку, которая может быть главным спойлером к предстоящему и финальному сезону сериала. Об этом сообщает Mashable.

Изображение татуировки поклонники актрисы увидели в Instagram мастера Лорен Винцер, которая отметила Тернер в публикации и поблагодарила ее за то, что она доверила работу над этим именно ей.

Фото: скриншот instagram.com/laurenwinzer/

На рисунке показан лютоволк с герба дома Старков и часть известной цитаты: "Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет". Актриса решила оставить только фразу "Стая живет".

"Похоже, что это спойлер конца восьмого сезона", - утверждали пользователи в комментариях к изображению. Они предполагают, что семья Старков сможет дожить до финала шоу.

Напомним, что звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии.