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Звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии

STYLERСериалы        05.06.2018 - 22:30
"Игра престолов" (Фото: HBO)
"Игра престолов" (Фото: HBO)

Николай Костер-Вальдау поделился деталями съемок финального сезона

Артист Николай Костер-Вальдау, известный ролью Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", признался, что всем актерам проекта раздали самоуничтожающиеся сценарии к предстоящему сезону. Об этом сообщает The Independent.

Костер-Вальдау рассказал, что сценарии распространялись только в электронном виде. После окончания сьемок каждой сцены из текста исчезало упоминание о ней. Он отметил, что таким образом создатели шоу хотят избежать спойлеров и стараются бороться с утечкой информации.

Актер также сравнил уровень секретности финального сезона с франшизой "Миссия: Невыполнима". "Все очень, очень строго. В этом году это просто новая степень безумия", — добавил Костер-Вальдау.

Напомним, что Эмилия Кларк проболталась о деталях финального сезона "Игры престолов".

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Теги: Игра престолов, сериалы, актер, спойлеры
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