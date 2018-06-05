Зіркам "Гри престолів" роздали сценарії, що самознищуються

Микола Костер-Вальдау поділився деталями зйомок фінального сезону

Артист Микола Костер-Вальдау, відомий роллю Джейме Ланністера в серіалі "Гра престолів", зізнався, що всім акторам проекту роздали сценарії до майбутнього сезону, що самознищуються після певного часу. Про це повідомляє The Independent.

Костер-Вальдау розповів, що сценарії поширювалися тільки в електронному вигляді. Після закінчення зйомок кожної сцени з тексту зникала згадка про неї. Він зазначив, що таким чином творці шоу хочуть уникнути спойлерів і намагаються боротися з витоком інформації.

Актор також порівняв рівень секретності фінального сезону з франшизою "Місія: Нездійсненна". "Все дуже, дуже строго. В цьому році це просто нова ступінь божевілля", - додав Костер-Вальдау.

Нагадаємо, що Емілія Кларк проговорилася про деталі фінального сезону "Гри престолів".