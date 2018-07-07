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Звезда серии фильмов "Сумерки" вышла замуж (фото)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 21:07
Фото: (pixabay.com/Pexels)
Фото: (pixabay.com/Pexels)

Актриса впервые вступила в брак

Британская актриса Эшли Грин, получившая свою известность благодаря съемкам во многосерийном фильме "Сумерки" в роли сестры главного героя Эдварда Каллена, вышла замуж за Пола Коури. Об этом сообщается в издании Bride.

Согласно имеющейся информации, пара обручилась в декабре 2016 года, после чего наняла работал знаменитого дизайнера для создания платья свои мечты. Эшли Грин и Пол Коури до того, как обручиться, состояли в отношениях около 3 лет. Влюбленные сыграли свадьбу в Сан-Хосе в Калифорнии, куда пригласили около 120 гостей.

Фото: Эшли Грин и Пол Коури (brides.com)

В числе приглашенных на церемонию бракосочетанию были Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу. Актриса шла под венец в полупрозрачном кружевном платье Wendi Williams-Stern.

Актриса за несколько дней до бракосочетания рассказала в интервью, что она наслаждается подготовкой к свадьбе.

"Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было официальной церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом — помолвкой", – поделилась Эшли Грин изданию People.

Напомним, недавно французская актриса, бывшая гражданская супруга Джонни Деппа Ванесса Паради вышла замуж. Актрисе на момент первого ее замужества было 45 лет.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: свадьба, актриса
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