Звезду российских сериалов не пустили в Украину

Коллаж РБК-Украина

Актер незаконно посещал оккупированный Крым

Звезду российских популярных сериалов, актера Антона Макарского Госпогранслужба не пустила в Украину. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили, что в пункте пропуска "Маяки" Макарский пытался пересечь границу с Украиной (на границе с Молдовой).

Фото: Антон Макарский (facebook com ybinua)

Актера не пропустили из-за того, что он незаконно посещал оккупированный Крым в 2015 году.

На оккупированный полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ. Сообщается, что Макарский пересек государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории, что запрещено украинским законодательством.

Антону запретили въезд в Украину сроком на 3 года и отправили обратно.

Фото: Украинский пограничник (dpsu.gov.ua)

"Отметим, что Государственной пограничной службой вместе с другими правоохранительными органами проводится системная работа по установлению лиц, незаконно пребывающих на ВОТ АР Крым. В общем в настоящее время выделены почти 3000 таких граждан. Кроме того, в отношении почти 130 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым, принято решение о запрете въезда в нашу страну", - отметили в сообщении ГПСУ.

Антон Макарский снялся в таких фильмах и сериалах, как "Бедная Настя", "Дыши со мной", "И падает снег", "Вангелия", "Срочно ищу мужа" и других", "Возвращение мушкетеров", "Когда цветет сирень".

Ранее сообщалось, что польский священник Римо-Католической Церкви Веслав Пенский, которому ранее запретили въезд в Украину из-за регулярных антиукраинских высказываний, попал в базу сайта "Миротворец".

Герои, погибшие в июне 2018