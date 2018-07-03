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Звезды популярных сериалов приехали в оккупированный Крым (фото)

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 15:05
Фото: artek.org
Фото: artek.org

На аннексированном полуострове засветились известные российские актрисы

Российская актриса Екатерина Волкова, которая сыграла главную роль – Веры Ворониной - в сериале "Воронины", приехала с коллегой Ольга Кабо в аннексированной Россией Крым. Об этом сообщается на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

"Артек. Если узнали - заносите в гастрольные списки СБУ. Встреча артековцев со звездами российского кино", - отметили в сети.

Артистки были замечены во вторник, 3 июля, в детском центре "Артек". Волкова и Кабо приехали на открытие XXVI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека".

 

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Помимо того, в Крым прибыли советский и российский актер Сергей Гармаш, молодой артист Аристарх Венес, Сергей Рост, Эвелина Бледанс, актер сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" Михаил Мамаев (сыграл Арнольда, любовника Сони, сына миллионера), и другие.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Стоит отметить, что и Кабо, и Волкова в аннексированном Крыму не впервые. Обе актрисы были внесены в базу организации "Миротворец" еще в 2017 году. Тогда артистки также нарушили государственную границу Украины с целью проникновения на полуостров.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Ранее сообщалось, что двум российским актерам запретили въезд в Украину.

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Теги: Крым, российские артисты
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