Посещали оккупированные территории: двум российским актерам запретили въезд в Украину

Тепер актеры три года не смогут посещать нашу страну

Сотрудники Государственной пограничной службы запретили на три года въезд в Украину российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову, которые незаконно посещали оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Сообщается, что в аэропорту "Жуляны" пограничники обнаружили российского актера Каморзина, который без соответствующего разрешения и в обход КПВВ в 2015 году посещал временно оккупированную территорию Крым с целью съемок фильма.

"Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Фото: Борис Каморзин (facebook.com/Сериал-Верни-мою-любовь)

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию (пограничники не уточнили, о каких именно территориях идет речь – об оккупированном полуострове или о Донбассе).

Фото: Сергей Михайлов (facebook.com/Сергей Михайлов)

Сейчас обоим россиянам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года

Добавим, что сейчас запрет на въезд в Украину действует в отношении 122 иностранцев, которые незаконно находились на временно оккупированной территории.

"52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы", - отметили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что известный российский актер театра и кино Гоша Кущенко попал в базу преступников сайта "Миротворец".

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