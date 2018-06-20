Відвідували окуповані території: двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну

Тепер актори три роки не зможуть відвідувати нашу країну

Співробітники Державної прикордонної служби заборонили на три роки в'їзд в Україну російському акторові Борису Каморзину і каскадерові Сергію Михайлову, які незаконно відвідували окупований Крим. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Повідомляється, що в аеропорту "Жуляни" прикордонники виявили російського актора Каморзина, який без відповідного дозволу і в обхід КПВВ в 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію Крим з метою зйомок фільму.

"Як з'ясувалося, російський актор Борис Каморзін в 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу і поза КПВВ відвідував ОСЬ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Фото: Борис Каморзін (facebook.com/Серіал-Поверни мою любов)

Крім того, у пункті пропуску "Старокозаче" правоохоронці Білгород-Дністровського загону викрили ще одного громадянина РФ, каскадера Сергія Михайлова, який в 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію (прикордонники не уточнили, про які саме територіях йде мова – про окупованому півострові або про Донбасі).

Фото: Сергій Михайлов (facebook.com/Сергей Михайлов)

Зараз обом росіянам заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки

Додамо, що зараз заборона на в'їзд в Україну діє відносно 122 іноземців, які незаконно перебували на тимчасово окупованій території.

"52-м особам при в'їзді в Україну відмовлено у перетинанні державного кордону", - зазначили в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що відомий російський актор театру і кіно Гоша Кущенко потрапив в базу злочинців сайту "Миротворець".

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