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Дим вище будинку: у Києві серед білого дня згоріло авто (відео)

STYLERАвто        15.06.2018 - 12:22
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Водій сам гасив автомобіль водою

У Подільському районі Києва на перехресті вулиць Івашкевича і Вишгородської згорів автомобіль.

Як пише "Київ Оперативний", займання сталося навпроти однієї з піцерій. При цьому водій сам гасив свій транспортний засіб пляшками з водою.

"Полум'я йде з-під автомобіля. На місці працюють бійці ДСНС, швидка і поліція. Сподіваємося, постраждалих немає", - зазначили автори відео.

Як видно на відео, дим стоїть вище будинку.

 

Прямо зараз на перехресті вулиць Івашкевича і Вишгородської, навпаки #Dominos #Pizza горить машина. Водій гасить пляшками з водою. Полум'я йде з під автомобіля. На місці працюють бійці #ДСНС, швидка і поліція. Сподіваємося, постраждалих немає.

Опубліковано Київ Оперативний 15 червня 2018 р.

У Києві згоріло авто (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі припускають, що це було авто на "євробляхах".

"Згорів шматок г... Полюбому (99%) "бляха" горить. Навезли сюди сміття на колесах, а воно вже не витримує спеки. Ось вони або горять, або киплять - у кожної "бляхи" своя "смерть", - написав один з користувачів.

Також користувачі дивуються, чому водій гасив свій автомобіль пляшками з водою.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва вночі у четвер, 14 червня, невідомі підпалили автомобіль Mazda місцевого жителя.

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Теги: автомобиль
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