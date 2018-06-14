В Киеве снова подожгли авто (впечатляющие фото)

Инцидент произошел в Соломенском районе
В Соломенском районе Киева ночью в четверг, 14 июня, неизвестные подожгли автомобиль Mazda местного жителя. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
"Киев. Поджог. Ул. Алексеевская, 4. В 2.55 кто-то подпалил мое авто", - рассказал владелец сгоревшей иномарки.
Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Если кто видел, просьба помочь. "Мазда" СХ7, 2011 год выпуска", – написал автор публикации.
Что стало причиной поджога автомобиля – остается неизвестным.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в Киеве сгорели сразу несколько авто.
Кстати, в конце мая в Киеве сожгли авто помощника нардепа Мосийчука.
Коротко о главном за 14 июня (видео: РБК-Укарина)