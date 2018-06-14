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Интервью

В Киеве снова подожгли авто (впечатляющие фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 18:46
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Инцидент произошел в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева ночью в четверг, 14 июня, неизвестные подожгли автомобиль Mazda местного жителя. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Киев. Поджог. Ул. Алексеевская, 4. В 2.55 кто-то подпалил мое авто", - рассказал владелец сгоревшей иномарки.

Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: В столице подожгли авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Если кто видел, просьба помочь. "Мазда" СХ7, 2011 год выпуска", – написал автор публикации.

Что стало причиной поджога автомобиля – остается неизвестным.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорели сразу несколько авто.

Кстати, в конце мая в Киеве сожгли авто помощника нардепа Мосийчука.

Коротко о главном за 14 июня (видео: РБК-Укарина)

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Теги: автомобиль, поджог, Соломенский район
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