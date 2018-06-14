Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві знову підпалили авто (вражаючі фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 18:46
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Інцидент стався в Солом'янському районі

У Солом'янському районі Києва вночі в четвер, 14 червня, невідомі підпалили автомобіль Mazda місцевого жителя. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Київ. Підпал. Ул. Олексіївська, 4. О 2:55 хтось підпалив моє авто", - розповів власник згорілої іномарки.

Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Якщо хто бачив, прохання допомогти. "Мазда" СХ7, 2011 рік випуску", - написав автор публікації.

Що стало причиною підпалу автомобіля - залишається невідомим.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що в Києві згоріли відразу кілька авто.

До речі, в кінці травня в Києві спалили авто помічника нардепа Мосійчука.

Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Укарина)

"Серії ВР": в окупованому Криму виявили дивне авто з України (фото) "Відчувається рука художника": у Києві невідомі яскраво понівечили автомобіль (фото)
Теги: автомобиль, поджог, Соломенский район
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся