У Києві знову підпалили авто (вражаючі фото)

Інцидент стався в Солом'янському районі
У Солом'янському районі Києва вночі в четвер, 14 червня, невідомі підпалили автомобіль Mazda місцевого жителя. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.
"Київ. Підпал. Ул. Олексіївська, 4. О 2:55 хтось підпалив моє авто", - розповів власник згорілої іномарки.
Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: У столиці підпалили авто (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Якщо хто бачив, прохання допомогти. "Мазда" СХ7, 2011 рік випуску", - написав автор публікації.
Що стало причиною підпалу автомобіля - залишається невідомим.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Раніше повідомлялося, що в Києві згоріли відразу кілька авто.
До речі, в кінці травня в Києві спалили авто помічника нардепа Мосійчука.
Коротко про головне за 14 червня (відео: РБК-Укарина)