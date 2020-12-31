Ще в одному великому місті запрацювала автофіксація порушень ПДР

Система автофіксації порушень ПДР вже запрацювала в Харкові - перші камери на дорогах запустили в рамках проекту щодо створення системи безпечного дорожнього руху в місті.

Про це 31 грудня передали на сайті Харківської міської ради.

За словами секретаря міськради Ігоря Терехова, над цим проектом у Харкові працювали не один рік

Нині у Харкові встановили тільки дві такі камери. Уточнюється, що вони вже запрацювали на Велозаводському мосту та на проспекті Науки.

Як розповів директор КП "Міськелектротранссервіс" Владислав Васенко, нові камери увійдуть в штатний режим протягом двох тижнів, а до середини наступного року в Харкові буде встановлено ще близько дев'яти таких приладів.

Зазначається, що камери встановлюють на вулицях, де зафіксована найбільша кількість ДТП з перевищенням швидкості та з тяжкими наслідками.

Камери фіксують номер, колір, тип транспортного засобу і швидкість руху. Фото і відео порушень з пристроїв відправляються безпосередньо на сайт МВС для подальшої процедури встановлення особи та стягнення штрафів.

"Відстань до камер - від 100 до 30 м. Ці камери будуть давати інформацію про порушення швидкісного режиму, але як тільки законодавчо буде дозволено штрафувати за інші види порушень, ці камери зможуть фіксувати і їх - перетин суцільної лінії, проїзд на червоне світло, порушення рядності тощо", - розповів Васенко.

Всього в рамках проекту "Безпечне місто" планують встановити в Харкові понад 1 тис. камер.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція отримала спецавто для таємного "полювання" на порушників ПДР, і в мережі показали фото таких "фантомів".

Також ми писали про те, що у МВС хочуть накрутити штрафи для водіїв в тисячі разів.