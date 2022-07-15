Які найпоширеніші проблеми з авто виникають в українців під час війни

В Україні через російську повномасштабну військову агресію значно ускладнилися дорожні умови, і багато водіїв за останні чотири місяці стикалися з необхідністю ремонту своїх автомобілів. Так, за даними нового дослідження, практично кожному другому доводилося чинити машину.

Які найпоширеніші поломки фіксуються і в яких ситуаціях, а також де зазвичай ремонтують авто - читайте в матеріалі нижче.

Як показують дані опитування "OLX Авто", більшість водіїв легкового транспорту пересуваються в межах міста (таких 69,4% з усіх 2 856 респондентів). А на поїздки на далекі дистанції машину використовують 18,2%.

Серед тих, хто брав участь в опитуванні, майже 64% водіїв користуються машиною щодня, а нещодавно стали власниками вживаних авто - 10%.

Розбиті через бойові дії дороги, поїздки на "дальняки" стали для автовласників додатковим викликом. З'ясувалося, що у більш ніж 51% опитаних водіїв ламався транспорт протягом війни.

Який ремонт частіше роблять водії

Результати опитування показали, що найпоширенішими (27,6%) бідами були проблеми з двигуном або ходовою.

Незначне оновлення машини робили 19,3% опитаних водіїв - займалися рихтуванням, фарбуванням, заміною деталей, зварюванням та інше. Між тим, тільки 4,2% заявили, що їх авто потребувало капітального ремонту.

Як випливає з даних на популярному сайті безплатних оголошень в категорії "Автозапчастини" зараз деталі для кузова - в топі пропозицій, і в порівнянні з першим місяцем війни вибір збільшився на 38%.

Також зараз майже на 25% зросла кількість пропозицій про продаж двигуна (до 194 тисяч оголошень), а електрообладнання та автосвітло стало більше на 20-21% (до 113,6 тисячі та 86 тисяч відповідно).

Експерти OLX розповіли, що за 4 місяців війни українці частіше відгукувалися на оголошення з продажу деталей для кузова і двигуна. З березня по травень власників авто активно цікавили деталі до підвіски та електроустаткування. У червні топ-5 доповнили також деталі в салон.

Де зазвичай чинять авто

У разі необхідності полагодити машину, майже 40% українців вважають за краще звертатися до СТО. Ще близько 33% довірять своє авто знайомому майстру, а 28% опитаних відремонтують машину самостійно.

Також з'ясувалося, що майже половина респондентів проводить техобслуговування як у разі поломки, так і для планової діагностики транспорту. З них 23,6% водіїв вказали, що звертаються в автомайстерню, тільки якщо підозрюють несправність, ще 20% відвідують СТО для планової діагностики машини.

Згідно з опитуванням на OLX Авто, найчастіше власники машин проводять техобслуговування раз на пів року (38% опитаних) або раз на рік (33%). При цьому 18,5% водіїв щомісяця роблять діагностику авто. Найчастіше - це перевірка справності через кожні 10 тисяч кілометрів пробігу або перед далекою дорогою.