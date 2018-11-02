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У Київській області 15-річна школярка випала з маршрутки на повному ходу

STYLERАвто    02.11.2018 - 16:53
Фото: (peremogi.livejournal.com)
Фото: (peremogi.livejournal.com)

Повідомляється, що неповнолітній дівчинці було діагностовано черепно-мозкову травму

В Ірпені на вул. Садовій 15-річна дівчинка випала з маршрутки під час руху автобусу. Про це повідомили в прес-службі Поліції Київської області у Facebook.

"В Ірпені сталася надзвичайна подія - 15-річна дитина випала з маршрутного таксі під час руху. Інцидент стався по вул. Садовій. На перехресті водій маршрутки "Богдан", яка була повністю заповнена людьми, зробив поворот наліво, а в цей час раптово відчинилися двері автобуса, в результаті чого пасажирка випала на дорогу і отримала тілесні ушкодження. Випадкові свідки викликали поліцію і швидку на місце події. Постраждалу госпіталізували. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму", — повідомляється в прес-службі.

Також у поліції додали, що по даному випадку було порушено кримінальну справу за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України.

У Київській області 15-річна школярка випала з маршрутки на повному ходу

Скріншот поста облікового запису facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, що у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила на ходу.

До цього ми писали, що соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України автобусИрпеньдетимаршруткаБогдан
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