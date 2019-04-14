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Ліквідуємо абсурд: в Україні змінюють порядок видачі водійських посвідчень

STYLERАвто    14.04.2019 - 20:47
Ліквідуємо абсурд: в Україні змінюють порядок видачі водійських посвідчень
Фото: колаж РБК-Україна

На іспитах з водіння запроваджують відеозйомку

Водійські посвідчення в Україні видаватимуть за новими правилами. Кабмін вніс зміни до постанови про порядок видачі прав, підготовки водіїв та акредитацію автошкіл. Відтепер під час складання практичного іспиту на знання ПДР та навичок керування транспортними засобами дії кандидата у водії та екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке встановлюватимуть в кожному екзаменаційному авто.

Зазначимо, що в сервісних центрах МВС нового зразка вже близько року застосовують відеофіксацію процесу складання теоретичного іспиту. Однак, як розповів керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, практика проходження цього випробування викликала нарікання на необ'єктивність екзаменаторів від кандидатів у водії.

Ліквідуємо абсурд: в Україні змінюють порядок видачі водійських посвідчень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також було вирішено про скорочення до 2-х років терміну дії отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

"Ліквідуємо абсурд. Наприклад, раніше кандидат у водії міг прийти здавати іспит в сервісному центрі через 5 років після закінчення автошколи (термін дії свідоцтва становив 10 років)", - написав Криклій у своєму Facebook.

Він розповів, що викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також ТЗ, на якому буде здійснюватись практичне заняття.

Практичний іспит розділять на два этпа. Перший проходить на майданчику для навчання з початкового керування, а другий - на вулицях міста.

Криклій розповів, що вже не можна буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а в іншому - практичний. Крім того, не можна отримати або обміняти водійського посвідчення без відмітки про місце реєстрації в документі, що засвідчує особистість.

Ліквідуємо абсурд: в Україні змінюють порядок видачі водійських посвідчень

Владислав Криклій розповів про зміни в порядку видачі водійських посвідчень (фото: facebook.com/vladyslav.kryklii)

Нагадаємо, що в Україні значно ускладняться правила видачі водійських прав і навчання в автошколах. Нововведення будуть вводитися поступово, і вони запрацюють лише через півроку.

Також ми писали про те, що нещодавно в Україні узаконили електронні страхові поліси. Тепер водіям не можна возити з собою паперові поліси.

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