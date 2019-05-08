Old Car Land: з'явився гід по фестивалю

З 9 по 12 травня на території Державного музею авіації на вулиці Медовій, 1 в Києві вже в 10-й раз пройде найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. У найближчі вихідні серед сотень літаків комфортно розмістяться 1000 ексклюзивних ретроавто з України та інших країн – від велосипедів і легкових авто до важкої військової і залізничної техніки. Найстарішим автомобілям-учасникам понад 100 років.

Що нового на фестивалі?

Old Car Land (фото: прес-служба)

Виставка військової техніки

Відвідувачам покажуть ексклюзивну виставку військової техніки часів Другої світової війни: легендарний радянський танк Т-34, вантажівки ЗіС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американські Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, німецькі моделі Opel Blitz, BMW R12.

Спеціальна виставка автобусів

"Вулиця Ніцци" – абсолютно нова фестивальна локація. Іноземні автобуси – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, найстаріші і найновіші ЛАЗи, старовинні ЗіСи, масовий ПАЗ! Можна буде зайти всередину, посидіти на місці пасажира або водія.

Old Car Land (фото: прес-служба)

Експозиція рідкісних велосипедів

На Old Car Land можна буде побачити весь спектр трансформацій, які за останні 100 років придбала рама, вага і механізми велосипедів!

Вручення ювілейного гран-прі

Щорічно на фестивалі вручають Гран-прі одному обраному автомобілю. Цього разу буде десяте ювілейне нагородження. З цього приводу на Old Car Land підготували спеціальну експозицію з дев'яти машин, які отримали Гран-прі в попередні роки. Серед них: перша масова модель в світі Ford T 1909 року, Buick 1924 року, ЗІС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 і інші.

Ринок ретроавто

На фестивалі можна буде придбати собі найбільш вподобаний автомобіль! На локації "АвтоМотоПродаж" будуть продавати раритетні мотоцикли і рідкісні моделі машин.

Як розважитися на фестивалі?

Спортивне ретроралли

Традиційно не обійдеться фестиваль і без ралі на старовинних автомобілях. Всі учасники – професіонали у своїй справі і не перший рік керують гоночними "дідусями". Цього разу на трасі зійдуться американські, німецькі, італійські, французькі і радянські ретроавто.

Old Car Land (фото: прес-служба)

Конкурсу елеганції

Одне з дійств, що найбільше зачаровують на фестивалі – конкурс елеганції, або простіше – перевтілень. Власники ретромашин переодягаються в одяг епохи випуску авто і демонструють свій тандем суддям і глядачам.

Old Car Land (фото: прес-служба)

Активний відпочинок

На Old Car Land буде працювати дві сцени. На одній будуть проходити активності – розіграші, вручення гран-прі та інше, на другий – виступати музичні гурти. Крім цього, дорослі зможуть покататися на ретроавто або дріфткарі (наявність водійських прав обов'язково), позмагатися у стрільбі в тирі, викувати пам'ятну монету. Про дітей теж не забули! Малеча зможе позмагатися в перегонах на поділених машинках, пострибати на батутах, пограти на ігрових автоматах 80-х років, покататися на пасажирському сидінні ретроавто, і, звичайно ж, побувати в кабіні літака!

Що поїсти на фестивалі?

Фестивальне меню досить різноманітне: 17 видів м'яса – сосиски, шашлик, стейки і інше, свіжі огірки, помідори, редис і зелень з грядки, а також печені і відварені овочі, корисні вегетаріанські солодощі і кращий італійський кави.

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