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Поради водіям: коли "перевзувати" авто на зиму та які шини кращі

STYLERАвто    02.10.2019 - 10:33
Поради водіям: коли "перевзувати" авто на зиму та які шини кращі
Водіям дали поради щодо заміни шин на зимові (Фото: vnews.agency)

Водіям рекомендують відповідально підійти до питання сезонної зміни гуми на машинах

Українські автомобілісти готуються з початком похолодання "перевзувати" свій транспорт та міняти літню гуму на зимову. Рекомендують це робити, коли стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів. Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, в деяких областях вже на цих вихідних показники на термометрах впритул наблизяться до цієї цифри, і синоптики попереджають про прийдешні холоди.

Також при виборі гуми на машини варто враховувати місцевість, де ви їздитимете, зазначає експерт Володимир Кузьменко. Про це передає ICTV.

Неправильно підібраний тип "автопідков" може призвести до аварії та навіть коштувати життя, тому сезонну заміну шин називають задачею №1, яку водії повинні виконати до настання морозів.

Поради водіям: коли &quot;перевзувати&quot; авто на зиму та які шини кращі

Водіям дали поради щодо заміни шин на зимові (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Шини-єврозима, які також називають європейкою, відмінно підходять для м'якого клімату.

Вони мають хорошу прохідність на дорогах, покритих пухким та м'яким снігом, проте на льоду та в ожеледицю на європейках їздити некомфортно.

Найкращими умовами експлуатації для них є чисті зимові дороги без льоду при температурі близько 0 градусів.

Поради водіям: коли &quot;перевзувати&quot; авто на зиму та які шини кращі

Водіям дали поради щодо заміни шин на зимові (Ілюстративне фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Шиповані шини ідеальні тільки для постійної експлуатації в умовах льоду і снігу. Також вони відмінно підходять для зимового бездоріжжя у невеликих містах або в гірських районах із частою зміною погодних умов.

Їзда по сухому асфальту водіям авто з шипованими шинами доставить деякі незручності, бо зчеплення з дорогою стає гірше, тим більше, коли температура повітря піднімається вище 0 градусів.

Всесезонні шини є популярним способом у автовласників заспокоїти себе, і заодно заощадити трохи грошей. Іноді водії вирішують, що одного комплекту покришок буде достатньо для всього року. Насправді така практика - ризикована.

Даний тип шин зручний для рідкої їзди (максимум 10 тисяч км на рік), але експерти все ж закликають пам'ятати про високі ризики залишатися на одній і тій самій гумі круглий рік.

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